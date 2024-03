Germania, militare fa irruzione in due case nella notte e uccide 4 persone: tra loro un bimbo Un militare ha fatto irruzione in due abitazioni della Bassa Sassonia, uccidendo 4 persone. Tra loro vi sarebbe anche un bambino. Le forze dell’ordine hanno arrestato il killer che si è costituito: si indaga sul movente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Un uomo ha uccidendo 4 persone, tra cui un bimbo. Il tutto è accaduto nella Bassa Sassonia, dove un soldato tedesco della Bundeswehr è stato arrestato dopo l'omicidio di 4 persone, tra cui un bambino.

"Non si può escludere una strage maturata nell'ambiente familiare", hanno fatto sapere gli inquirenti. Lo riporta Dpa. La strage è avvenuta in due abitazioni diverse. Secondo quanto reso noto da Bild, l'uomo avrebbe aperto il fuoco intorno alle 3.30 facendo irruzione in due case diverse. Stando a quanto reso noto, il militare avrebbe sparato all'ex partner e a un bimbo. Uccisi a colpi di arma da fuoco il nuovo compagno della ex e la madre.

L'uomo che ha aperto il fuoco è stato arrestato all'alba. Stando a quanto reso noto, si sarebbe costituito alle forze dell'ordine: al momento non sono note le sue generalità, né è stato definito con precisione il movente. Secondo le autorità, l'uomo avrebbe portato con sé degli esplosivi, nascondendoli nel suo furgoncino. Le forze dell'ordine stanno perquisendo il veicolo.

Secondo quanto finora reso noto, gli agenti di polizia hanno transennato un'ampia zona e si sono presentati presso l'abitazione segnalata intorno alle 3.30 di questa notte armati di elmetti protettivi e mitragliatrici. La polizia ha messo in sicurezza l'edificio prima di fare irruzione nell'abitazione.

