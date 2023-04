Germania, fermato mentre trasporta pipistrelli fritti sul furgone: polizia lo rimpatria in Italia Un uomo di 31 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine di Aquisgrana mentre trasportava su un furgone pipistrelli fritti e chili di pesce non refrigerato. Per l’automobilista è stato disposto il rimpatrio in Italia dalla polizia.

Trasportava a bordo di un furgone pipistrelli fritti e una tonnellata di pesce non refrigerato. Il 31enne italiano alla guida del veicolo è stato fermato dalla polizia federale di Aquisgrana, in Germania, al confine con il Belgio. Non è ancora chiaro dove l'uomo fosse diretto, ma la Corte di Aquisgrana ha disposto il rimpatrio in Italia e la custodia in carcere preventiva in attesa del ritorno in Italia.

Stando a quanto ricostruito, il 31enne non aveva con sé documenti di identità o patente di guida. Le forze dell'ordine lo avevano fermato per alcuni controlli e, quando hanno constatato che il giovane era privo di documenti, hanno voluto effettuare ulteriori accertamenti anche sul carico a bordo del furgone. I pipistrelli fritti, secondo le prime informazioni, si trovavano sotto chili di pesce non refrigerato e avvolto in alcuni fogli di giornale.

Un veterinario dell'ufficio locale per la tutela dei consumatori è stato chiamato sul posto e ha ordinato il sequestro immediato del carico. Gli agenti hanno quindi preso in custodia il furgone, che non era assicurato. L'automobilista è stato denunciato per infrazioni del codice della strada e l'ingresso non autorizzato in Germania perché senza documenti e patente di guida. Affronterà inoltre un procedimento amministrativo per violazione delle norme sull'igiene alimentare.

Gli animali, secondo quanto riferito dalle autorità, viaggiavano in alcune scatole di cartone imballate, senza però essere sottoposti ad alcuna precauzione volta a tutelare la freschezza dei prodotti e le norme igienico-sanitarie. Sono ancora poche, invece, le informazioni sul viaggio che il 31enne aveva intrapreso senza documenti. Non è chiaro dove l'uomo fosse diretto e dove avrebbe dovuto consegnare quella che molto presumibilmente sarebbe stata merce da vendere. Il tutto sarà appurato con il prosieguo delle indagini.