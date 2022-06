Germania, fa irruzione armato di coltello all’università: almeno 4 feriti, uno è grave Un uomo di 34 anni ha fatto irruzione in un campus universitario in Germania armato di coltello. L’aggressore ha ferito 4 persone. Gli studenti lo hanno placcato e consegnato alle forze dell’ordine.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo armato di coltello ha ferito quattro persone in un campus universitario in Germania. L'aggressore ha attaccato alcuni studenti di Hamm-Lippstadt, nel Nordreno-Vestfalia. Il 34enne è stato placcato da alcuni alunni e consegnato alla polizia. Secondo quanto reso noto, sono rimasti feriti tre donne e un uomo. In un caso le condizioni di salute erano talmente gravi da aver richiesto l'intervento sul posto di un elicottero. I fatti si sono verificati intorno alle 15.30 di oggi venerdì 10 giugno.

Secondo i primi accertamenti, l'aggressore si è scagliato sulle persone in maniera indiscriminata per poi provare a dirigersi verso l'aula magna. Gli studenti lo hanno placcato e lo hanno trattenuto fino all'arrivo della polizia. Le forze dell'ordine stanno continuando le operazioni per la messa in sicurezza del luogo. Secondo gli agenti, non ci sarebbero più pericoli nel campus. Si indaga sul movente dell'attentatore che, stando a quanto riferito, avrebbe agito da solo.

Sono attualmente sotto la lente di ingrandimento delle forze dell'ordine le sedi delle facoltà di ingegneria, scienze naturali, economia e informatica. L'università di scienze applicate di Hamm-Lippstadt conta circa 5.600 studenti. Non è ancora chiaro se l'aggressore fosse uno studente di una delle facoltà del campus tedesco. I dettagli saranno resi noti nelle prossime ore, quando gli agenti ascolteranno anche la versione del 34enne che nel pomeriggio di oggi ha fatto irruzione nelle aule armato di coltello.

In aggiornamento