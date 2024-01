Gemelline nascono a Capodanno a pochi minuti di distanza ma in due giorni e due anni differenti L’insolito evento del reparto di ostetricia del policlinico di Spalato, in Croazia. La prima bimba è venuta al mondo il 31 dicembre alle 23:59, la seconda appena un minuto dopo, ma abbastanza perché la sua data di nascita fosse registrata come 1 gennaio 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

804 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Una situazione davvero insolita”, così il dottor Damir Roj ha commentato l’insolito parto gemellare avvenuto nella notte di Capodanno all’ospedale di Spalato, in Croazia. Due gemelline, che hanno scelto di venire al mondo proprio intorno alla mezzanotte, sono nate a pochissimi minuti di distanza l’una dall’altra ma in due giorni differenti, ritrovandosi così ad essere nate in due anni diversi, pur restando gemelle.

Mamma Hana Granić ha dato alla luce la prima bambina il 31 dicembre alle 23:59 nel reparto maternità di Spalato, la seconda appena un minuto dopo, ma abbastanza perché la sua data di nascita fosse registrata come 1 gennaio 2024. Le bambine sono le prime figlie della coppia e sia la madre che le neonate stanno bene.

"Abbiamo già avuto situazioni in cui due gemelli sono nati prima e dopo la mezzanotte e quindi in due giorni differenti ma non avevamo mai sperimentato due gemelli nati in due anni diversi” ha dichiarato il primario del reparto di ostetricia del policlinico della città croata annunciando l’insolito evento.

“Sarà una bella situazione in famiglia dove una ragazza festeggerà il suo compleanno nell'anno vecchio, e l'altra nel nuovo anno, e le sorelle gemelle avranno anni diversi, una nel 2023 e l'altra nel 2024” ha proseguito il dottor Roje, che ha vissuto questa situazione per la prima volta nella sua carriera nonostante l‘ospedale faccia nascere oltre 4mila bimbi ogni anno, essendo il più grande ospedale ostetrico della Croazia.

“Dubito che troverete qualcosa di simile in Croazia, ma anche più lontano", ha aggiunto il medico, sottolineando che questo tipo di nascita di due sorelle rimarrà sicuramente negli annali tanto da richiedere una conferenza stampa per annunciarlo.

“Comunque la cosa più importante è che la mamma e le gemelline stiano bene", ha detto Roje, aggiungendo che l'anno scorso nell'ospedale di maternità di Spalato sono state registrate 3.901 nascite. "Se si calcolano le gravidanze multiple, sono nati 4.007 bambini. Per numero di nascite siamo il più grande ospedale ostetrico della Repubblica di Croazia" ha sottolineato Roje.