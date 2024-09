video suggerito

Gatto torna a casa vivo quattro giorni dopo essere stato cremato: la storia agrodolce del micio Ted La singolare storia arriva dall'Inghilterra e più precisamente da Newby, nel North Yorkshire, dove la famiglia pensava di aver perso per sempre il suo gatto prima di scoprire che in realtà vi era stato uno scambio di animali.

A cura di Antonio Palma

Il gatto Ted e la padrona

Quando ha ricevuto la lieta telefonata che il suo gatto Ted era di nuovo nella sua cuccia, non riusciva a crederci. La 43enne Nicci Knight infatti si era ormai rassegnata alla morte del felino di casa, lo stesso a cui appena quattro giorni aveva dato degna sepoltura dopo la cremazione. La singolare storia arriva dall’Inghilterra e più precisamente da Newby, nel North Yorkshire, dove la famiglia pensava di aver perso per sempre il suo gatto prima di scoprire che in realtà vi era stato uno scambio di animali.

Come ricostruisce la Bbc, la famiglia infatti era in vacanza in Turchia quando nelle scorse settimane una chiamata dei vicini li ha informati della brutta notizia. Il loro gatto era morto ed era stato trovato annegato nello stagno dei vicini. Per confermare che fosse lui avevano anche mostrato il video della telecamera del citofono.

“Ho dovuto dare la notizia a mio marito e ai nostri quattro figli e siamo rimasti tutti assolutamente devastati, perché Ted è una personalità enorme e un membro amato della nostra famiglia", ha spiegato la donna, raccontando di aver subito contattato una società specializzata del posto per recuperare la carcassa dai vicini, far cremare l’animale e dargli degna sepoltura.

La famiglia si era ormai rassegnata la perdita dell’animale quando, quattro giorni, una telefonata della ragazza che si occupava di dar da mangiare anche all’altro gatto di casa li ha informati che Ted si era rifatto vivo ed era di nuovo nella sua cuccia.

"All'inizio non ci credevo. Ho dovuto convincerla a fare una videochiamata in diretta per farmi vedere che Ted era davvero vivo" ha ammesso la donna che solo così si è convinta. Alla base di tutto un errore dei vicini che pensavano che quel gatto fosse Ted perché gli somigliava.

"È una storia agrodolce perché Ted èvivo ma forse c'è una famiglia là fuori a cui manca qualcuno" ha dichiarato la direttrice del centro che ha cremato l'animale. "Ho pagato 130 sterline per cremare il gatto di qualcun altro, ma in realtà pensiamo che sia un gatto randagio, forse un gatto da fattoria", ha spiegato invece Nicci Knight aggiungendo: "Siamo sereni sapendo di avergli dato un buon saluto". Ted intanto è ignaro di tutto e continua ad andare nel giardino del vicino.