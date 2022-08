Fulmine si abbatte vicino la Casa Bianca, tre morti e un ferito grave Tre morti e un ferito grave è il bilancio del drammatico incidente avvenuto giovedì sera a Washington negli Usa, quando un fulmine ha colpito un albero davanti la Casa Bianca.

A cura di Chiara Ammendola

Il momento esatto in cui il fulmine ha colpito i giardini della Casa Bianca

Stavano passeggiando davanti la Casa Bianca quando un fulmine si è abbattuto su un albero uccidendoli praticamente sul colpo. È accaduto a Washington, negli Usa, dove i temporali che hanno colpito la città americana in questi giorni hanno provocato una vera e propria tempesta di fulmini. Tra questi uno che è stato immortalato anche in un video poi diffuso sui social.

Immagini impressionanti che vedono il fulmine abbattersi proprio dinanzi alla residenza del presidente degli Stati Uniti. Purtroppo in quel momento nel parco antistante la Casa Bianca transitavano diverse persone, alcune delle quali avevano trovato rifugio dalle forti piogge proprio sotto un albero di Lafayette Square. Quando il fulmine lo ha colpito sono rimaste gravemente ferite: due sono morte sul colpo, si tratta di James Muller, 76 anni e di sua moglie Donna, 75 anni, entrambi di Janesville in Wisconsin. Una terza persona, un 29enne la cui identità non è stata ancora diffusa, è morta poco dopo il ricovero in ospedale. Una quarta donna è invece in condizioni critiche nel nosocomio della città.

Il tragico incidente è avvenuto giovedì intorno alle 19 locali. A soccorrerli i vigili del fuoco e gli uomini dei servizi segreti statunitensi presenti nell'area oltre alla polizia locale. La polizia sta indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il portavoce della dipartimento di emergenza per gli incendi di Washington ha ricordato che non è una buona pratica avvicinarsi agli alberi nel corso di una tempesta.