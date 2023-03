Fuggono col bimbo appena nato, neonato trovato morto 2 mesi dopo: “Gettato nei boschi” “Il bimbo era già morto da diverse settimane quando i due genitori sono stati trovati e fermati”, ha dichiarato la polizia inglese dopo aver individuato i resti del piccolo. I due genitori però si sono chiusi nel silenzio e si sono rifiutati di raccontare quanto accaduto.

A cura di Antonio Palma

Sarebbe stato gettato nei boschi e abbandonato poco dopo la nascita il neonato per il quale nelle scorse ore era scattata una vasta ricerca in Inghilterra dopo l'individuazione dei genitori, spariti due mesi fa col bimbo appena nato. Le ricerche del piccolo infatti si sono concluse nel peggiore dei modi ieri quando i resti del neonato sono stati ritrovati nei boschi attorno a Brighton dove lunedì erano stati individuati e fermati la mamma, la 35enne Constance Marten, aristocratica britannica data per scomparsa a gennaio, e il padre Mark Gordon, già condannato a 20 anni di carcere per violenza sessuale negli Usa.

Constance Marten e Mark Gordon

"Il bimbo era già morto da diverse settimane quando i due genitori sono stati trovati e fermati", ha dichiarato la polizia locale. I resti del bimbo infatti erano irriconoscibili tanto che non è stato possibile nemmeno identificarne il sesso anche se non ci sono dubbi da parte degli inquirenti che si tratti del piccolo scomparso. Solo l'autopsia, già disposta dagli inquirenti, ora potrà chiarire le esatte cause di morte ma per la polizia son evidenti le responsabilità dei due fermati.

"In questa fase non siamo ancora stati in grado di confermare il sesso del bambino e l'esame post mortem non è ancora avvenuto. Nonostante ciò, sulla base delle indagini che abbiamo svolto finora, crediamo che il bambino possa essere morto da tempo prima che venissero ritrovati. È troppo presto però per noi fornire una data più specifica" ha dichiarato il portavoce della polizia inglese.

I due genitori, fermati dopo una ricerca a livello nazionale iniziata quando sono fuggiti sette settimane fa con il loro neonato, era accusati di abbandono di minore ma poi l'accusa è passata a omicidio colposo per negligenza grave che ora potrebbe trasformarsi in qualcosa di ancora più grave. I due però al momento si sono chiusi nel silenzio e si sono rifiutati di parlare con gli agenti di quanto accaduto.

La polizia aveva già detto di temere per le sorti del bambino a causa della mancanza di cure mediche e delle temperature rigide. Ipotesi che purtroppo si è confermata tragicamente. Si teme che i due fermati si siano disfatti del neonato da giorni o settimane perché sono stati avvistati più volte senza il bambino prima dell'arresto.

Le autorità non erano a conoscenza della nascita del piccolo fino a quando l'auto della coppia non si è incendiata per un guasto elettrico ed è esplosa in fiamme sull'autostrada vicino a Bolton il 5 gennaio, distruggendo tutti i loro averi. La coppia ha abbandonato la vettura, attraversando il paese con il bambino di pochi giorni. I due hanno viaggiato in taxi, pagando tutto in contanti, coprendosi il volto e spostandosi frequentemente, spesso dopo il tramonto.