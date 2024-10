video suggerito

Fugge e scompare con i figli per 3 anni nella foresta in Nuova Zelanda, la moglie: “Così hanno chiesto aiuto” In Nuova Zelanda dal 2021 un uomo è fuggito di casa con i tre figli. A tre anni di distanza, sono stati ripresi con un video da un gruppo di cacciatori. Per la madre i piccoli volevano chiedere aiuto pubblicamente. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giovanni Turi

A sinistra, la madre dei tre figli scomparsi Catherine (credits: RNZ via YouTube); a destra, Tom Phillips, il padre fuggitivo che si è portato dietro i minori tra i boschi della Nuova Zelanda (credits: NZ Police)

Da tre anni un uomo è scomparso nei boschi della Nuova Zelanda. E si è trascinato con sé i tre figli. Poco più di una settimana fa sono stati avvistati e filmati da un gruppo di cacciatori lungo la costa occidentale dell'Isola del Nord. Per la madre, in quell'occasione, la figlia ha lanciato un grido di aiuto.

Si aggiunge un tassello alla storia che ha scosso l'intero paese oceanico. Lo riporta Catherine, mamma dei tre minori di cui non aveva più notizie dal 2021. Questo perché sono spariti con il padre dopo un litigio familiare, avvenuto a fine 2021 a Marokopa, e non hanno più fatto ritorno a casa.

Stando alla dichiarazione di uno dei giovani bracconieri alla testata locale Stuff, ci sarebbe stato un dialogo tra di loro e la figlia di Catherine: "Questa è una proprietà privata", dicono. La risposta: "Sì… Ovvio". Poi un'altra domanda: "Qualcuno sa che vi trovate qua?". "No, soltanto voi". In una lunga intervista all'emittente pubblica nazionale RNZ, la madre ha interpretato questo scambio di battute come il tentativo di comunicare un messaggio di aiuto.

"È come se mia figlia cercasse di dire qualcosa senza riuscirlo a fare – afferma la donna -, perché suo padre è proprio lì accanto. Lei teme che se dice la cosa sbagliata, ci possano essere conseguenze". La donna si emoziona. Anche perché da tre anni a questa parte, per la prima volta, rivede i figli vivi e vegeti grazie a quelle immagini.

A tal proposito, la donna si è detta sollevata. Ma al contempo di essere estremamente preoccupata per le loro condizioni di salute dopo anni di isolamento e vita allo stato selvaggio. "È stato davvero bello (vederli, ndr) – afferma -, stanno portando la loro attrezzatura, è la migliore notizia che si possa sperare. Non riesco a immaginare cosa abbiano sopportato in questi tre anni, è semplicemente sbagliato. Non dovrebbero vivere così. Meritano amici, parchi e Mc Donald's".

Nella stessa notte in cui il marito, Tom Phillips, e i figli Jayda, Maverick e Ember sono stati beccati, la polizia si è recata nella zona, avviando le ricerche. Impiegati anche due elicotteri, di cui uno militare dotato di visori notturni. Secondo gli investigatori, l'avvistamento è apripista di "una linea d'indagine positiva". Ma Catherine sarebbe stata contattata e informata sui fatti soltanto il giorno successivo, per questo si dice frustrata dall'atteggiamento degli inquirenti che, nel frattempo, mantengono il massimo riserbo sulle prossime mosse.

"La nostra attenzione è rivolta principalmente al ritorno a casa di Jayda, Maverick e Ember e stiamo facendo tutto il possibile perché ciò si realizzi", riportano. Su Phillips è stato emesso un mandato di arresto ed è anche ricercato per una presunta rapina a mano armata in una banca di Te Kuiti nel maggio 2023.