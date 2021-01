Terribile tragedia sul lavoro nelle scorse ore a Gainesville, in Usa dove almeno sei operai sono morti in una fabbrica di pollame dopo una improvvisa fuga di azoto liquido dagli impianti dell’edificio in cui erano occupati. La tragedia durante la giornata di giovedì. Il comando dei vigili del fuoco ha riferito di aver avuto la chiamata di emergenza e di aver inviato le prime squadre di soccorso poco dopo le 10 di mattina ora locale. Nonostante i tentativi di salvare gli operai, per sei di loro purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il dramma è avvenuto in un sito produttivo dell’Azienza Prime Pak Foods a Gainesville, uno stabilimento per la lavorazione del pollame nello Stato della Georgia, non lontano da Atlanta.

Secondo quanto comunicato da un portavoce del sistema sanitario del nordest della Georgia, Beth Downs, cinque vittime dell’incidente sono morte all’interno dello stesso impianto produttivo prima dell’arrivo dei soccorsi mentre la sesta vittima è morta al pronto soccorso dove era stata trasportata d’urgenza. In ospedale anche altre undici persone tra cui almeno tre in gravi condizioni. I pompieri hanno fatto di tutto per salvare gli addetti bloccati all’intero ma anche alcuni di loro purtroppo son rimasti intossicati e hanno dovuto ricorrere le cure mediche.

Non c’è subbio che la causa dell’incidente sia la fuoriuscita chimica ma le cause esatte della fuga di azoto al momento son ancora da accertare. L’impianto industriale che tratta pollame usa un sistema di refrigerazione che include anche l'azoto liquido che è fuoriuscito dagli impianti. "Le indagini saranno lunghe", ha spiegato lo sceriffo della contea che coordina l’inchiesta. Il vicepresidente per le risorse umane della Fondazione Food Group, proprietaria dell’impianto, ha detto che le prime indicazioni sono che una linea che trasportava azoto si è rotta rilanciando il gas.