Francia, papà getta le figlie di 2 e 4 anni dalla finestra: una è morta, l’altra è in condizioni gravi Un uomo di 23 anni ha lanciato dalla finestra le figlie di 2 e 4 anni. La più piccola è morta in seguito alle feriteriportate, l’altra è stata ricoverata in ospedale e versa in gravi condizioni.

A cura di Davide Falcioni

Dramma a Chambon-Feugerolles, piccolo comune della Loira, in Francia: un uomo di 23 anni ha lanciato dalla finestra le figlie di 2 e 4 anni. La più piccola è morta in seguito alle feriteriportate, l'altra è stata ricoverata in ospedale e versa in gravi condizioni.

Stando a quanto riportano i media transalpini, il giovane papà era da solo in casa con le bimbe. A lanciare l'allarme sono stati i vicini, che hanno chiamato subito i soccorsi. La sorella maggiore è stata trasportata con l'eliambulanza a Lione e sta lottando tra la vita e la morte. La più piccola, le cui condizioni sono apparse fin da subito disperate, era stata ricoverata nel vicino ospedale di Saint-Étienne ma è deceduta poco dopo.

"È una tragedia immane – ha detto il sindaco di Chambon-Feugerolles David Fara -. I residenti hanno chiesto aiuto, anche loro molto scioccati dopo aver scoperto i due corpi". Secondo Le Parisien, la famiglia era seguita dai servizi sociali.

Il padre è stato arrestato e denunciato per omicidio. L'uomo, di 23 anni, era in casa da solo con le sue due figlie al momento della tragedia. Nel corso del primo interrogatorio il giovane è rimasto quasi del tutto in silenzio, affermando solo di non aver mai gettato le figlie dalla finestra dell'appartamento.

I servizi sociali seguivano la famiglia da alcune settimane: stando a quanto emerso la mamma aveva lasciato il compagno dopo aver subito violenze domestiche per un lungo periodo di tempo. In una dichiarazione alla stampa il pm titolare dell'inchiesta ha detto che la donna non è stata ancora ascoltata. Attualmente la donna è al capezzale della figlia di 4 anni.