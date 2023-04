Francia, la viceministra Marlène Schiappa sarà sulla copertina di Playboy La viceministra Marlène Schiappa sarà protagonista del prossimo numero della rivista Playboy, dove comparirà in una foto di copertina e in una lunghissima intervista.

A cura di Davide Falcioni

Nel pieno di una crisi senza precedenti negli ultimi anni a causa degli imponenti scioperi contro la riforma delle pensioni, il governo francese è finito al centro di aspre polemiche anche per un'altra vicenda ben più veniale: la viceministra Marlène Schiappa sarà infatti protagonista del prossimo numero della rivista Playboy, dove comparirà in una foto di copertina e in una lunghissima intervista – con altre immagini – nelle pagine interne in cui difende la libertà delle donne. "Con buona pace dei retrogradi", ha scritto lei su Twitter rivendicano la sua scelta.

Secondo il quotidiano Le Parisien per sfogliare il numero in questione di Playboy sarà necessario attendere la sua uscita in edicola, l'8 aprile. Schiappa, che è segretaria di Stato all'Economia sociale e solidale e che nel primo mandato di Emmanuel Macron fu ministra per le Pari opportunità, compare in un'anticipazione che circola ampiamente sui social, soltanto con il volto e le spalle scoperte nella foto che sarà in copertina.

Dove però, assicurano nell'entourage della politica, è immortalata "in un lungo abito bianco". Secondo una fonte della rivista, in almeno una delle quattro foto che corredano le 12 pagine di intervista, Schiappa apparirebbe in "posa sexy e avvolta in una bandiera francese". Per la stessa fonte, Marlène Schiappa, 40 anni, ha accettato di rilasciare a Playboy un'intervista "che verte essenzialmente sulla libertà delle donne ma anche su femminismo, politica e letteratura".

Leggi anche Riforma delle pensioni in Francia, come funziona la legge e cosa cambia

Nelle 12 pagine dell'intervista Schiappa parla delle violenze contro le donne e all'interno delle famiglie, di economia solidale, ecologia e riscaldamento climatico: "Marlène Schiappa – dicono ancora dal suo entourage – è l'unica ministra in grado di rispondere alle domande di un giornale come Playboy e per questo è la prima donna politica protagonista sulla sua copertina". Nel governo, però, sottoposto all'eccezionale tensione di questi mesi per la protesta sociale contro la riforma delle pensioni, questa vicenda non appare a tutti gradita: molti colleghi di Schiappa riterrebbero "inammissibile" l'iniziativa, secondo Le Parisien.