in foto: Immagine di archivio

Avrebbero dovuto mettersi in isolamento domiciliare dopo aver mostrato alcuni sintomi Covid ma proprio in quella casa invece hanno organizzato una mega festa in giardino con oltre cento invitati incuranti di quello che avrebbero potuto causare. Per questo motivo tre studentesse universitarie britanniche sono state sanzionate con una maxi multa e dovranno ora sborsare 10mila sterline a testa, l’equivalente di oltre 11mila euro. Il caso a Norwich, nella contea orientale inglese di Norfolk, dove la polizia è intervenuta dopo aver avuto la segnalazione di schiamazzi notturni durante la notte tra sabato e domenica scorsi.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, fuori dal campus universitario dell'Università dell'East Anglia di Norwich, dove le tre ragazze studiano, si sono trovati di fronte a una massa di persone, per lo più giovani studenti universitari, assembrati per una festa. Si è scoperto così che a organizzare il tutto erano state tre giovani, una 19enne e due 20enni che per di più avrebbero dovuto autoisolarsi dopo aver mostrato piccoli sintomi riconducibili al coronavirus.

La polizia del Norfolk ha spiegato che gli agenti hanno sciolto il raduno e mandato via i partecipanti mentre per le tre studentesse che erano residenti nell’abitazione sono state "emesse sanzioni per aver violato il divieto di essere coinvolte in un raduno di oltre 30 persone". “Abbiamo tutti un ruolo da svolgere nel mantenere la nostra contea al sicuro e la festa è stata una palese violazione dei regolamenti sulla protezione della salute. Non esiteremo ad agire se necessario, come abbiamo dimostrato" ha aggiunto la polizia.

In Gran Bretagna c’è allerta massima dopo la nuova impennata di casi e soprattutto di ricoveri. Oggi lo stesso Premier Boris Johnson ha annunciando che il Paese sarà diviso in tre diverse aree a seconda del livello di allerta (medio, alto, molto alto) per i contagi da Covid con relative restrizioni. Non si tratta di un lockdown generale e non chiuderanno le scuole e le università ma ogni zona avrà restrizioni diverse. "Saranno mesi durissimi, ma riusciremo a superarli", ha spiegato Johnson.