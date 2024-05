Fanno scendere cucciolo nel parcheggio e lo abbandonano, lo straziante video del cane che insegue l’auto La brutta scena è stata ripresa interamente dalle telecamere di videosorveglianza di un’area per case mobili di Fresno, in California. Nei video si vede il cucciolo, smarrito e confuso, che inizia seguire il veicolo sperando che si fermi ma l’auto si allontana sempre di più fino a scomparire dalla vista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

“Mi ha spezzato il cuore sapere che qualcuno possa semplicemente portare un cucciolo da qualche parte e andarsene” così la vicedirettrice di un’area per case mobili di Fresno, in California, ha descritto quanto accaduto nei giorni scorsi nel parcheggio della struttura e ripreso nei video delle telecamere di sorveglianza. Il filmato diffuso dalla stessa struttura mostra un cucciolo di cane abbandonato che insegue l'auto del proprietario dopo essere stato scaricato sul selciato come spazzatura.

La scena orribile è stata ripresa interamente dalle telecamere di videosorveglianza del parco. Si può vedere una vettura entrare nell'area della struttura con a bordo due persone e un cane. Poco dopo il mezzo si ferma, apre la portiera e fa scendere il cucciolo per allontanarsi poi repentinamente verso l’uscita.

Nei video di vede poi il cucciolo, smarrito e confuso, che inizia seguire il veicolo sperando che si fermi ma l’auto si allontana sempre di più fino a scomparire dalla vista. Il cane infine si è seduto in mezzo alla strada, forse pensando che sarebbero tornati a prenderlo ma lì è rimasto a lungo fino a che qualcuno lo ha notato e lo ha preso.

Inizialmente il cucciolo è stato portato negli uffici della struttura e poi affidato al Fresno Animal Center dove si trova ora. Sebbene alcuni residenti della struttura abbiano espresso interesse a tenere il cane, l’animale da adulto supererà la taglia massima ammessa dal regolamento interno per gli animali. Il cucciolo, un mix di pastore tedesco ribattezzato "Orso", ora è disponibile per l’adozione.

L’abbandono del cane è stato denunciato al dipartimento di Polizia di Fresno che sta attualmente indagando sui fatti ma poche sono le speranze che chi lo ha lasciato nel parcheggio possa pagare. Abbandonare un cucciolo infatti è un reato minore in California e, come ha confermato la polizia, nella sola città di Fresno casi di abbandono vengono segnalati ogni settimana.