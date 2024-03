Scatta foto alla carta d’imbarco di un altro passeggero, sale sull’aereo e si nasconde in bagno: arrestato Wicliff Yves Fleurizard, 26 anni, si è imbarcato su un volo della Delta Air Lines scattando semplicemente una foto della carta d’imbarco di un altro passeggero. Poi ha provato a far passare il tempo nascondendosi in bagno. Ma non gli è andata bene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Si è imbarcato su un volo della Delta Air Lines a Salt Lake City senza biglietto, utilizzando una foto "scattata alla carta d'imbarco di un altro passeggero mentre nessuna guardava", secondo i documenti del tribunale. Wicliff Yves Fleurizard, 26 anni, è stato arrestato e deve rispondere di un'accusa di clandestinità su una nave o un aereo, secondo la denuncia depositata presso il tribunale distrettuale dello Stato dello Utah.

Poco prima dell'imbarco all'aeroporto internazionale di Salt Lake City, i filmati di sicurezza mostrano Fleurizard che scatta foto dei telefoni e delle carte d'imbarco di più passeggeri mentre non guardavano e poi usa il proprio telefono per salire a bordo del volo per Austin, in Texas, si legge nella denuncia. Appena salito sull'aereo, l'uomo si è recato nel bagno nella parte anteriore dell'aereo e ha trascorso lì "una notevole quantità di tempo".

"Dopo che l'imbarco è stato completato e poco prima che le porte dell'aereo fossero chiuse, Fleurizard è uscito dal wc anteriore e si è diretto verso il retro dell'aereo per entrare nel gabinetto di poppa", si legge ancora nella denuncia. Quando è uscito dal bagno, un assistente di volo ha notato che non c'erano posti disponibili e si è avvicinato al passeggero per aiutarlo, mentre l'aereo si era già allontanato dal gate e aveva iniziato la fase di rullaggio lungo la pista.

Fleurizard ha spiegato che il suo posto era il 21F, ma il membro dell'equipaggio ha verificato che la persona che aveva acquistato il biglietto per quel posto era già seduta lì, si legge sempre nella denuncia. A quel punto gli assistenti di volo hanno appurato che l'uomo non aveva un biglietto o una prenotazione e così l'aereo è tornato indietro e il 26enne è stato preso in custodia dalle forze dell'ordine.

Alla polizia ha raccontato che era stato a Park City, nello Utah, per una gita sullo snowboard e "doveva tornare a casa per vedere la sua famiglia". Avrebbe prenotato un volo della Southwest Airlines domenica scorsa, ma essendo in overbooking la partenza è stata riprogrammata su un volo successivo, secondo l'esposto.

"Fleurizard ha ammesso di aver commesso un errore e voleva solo cercando di tornare a casa", si legge nella denuncia. È detenuto nel carcere di Salt Lake County, ha detto la polizia alla CNN.