Fa troppo caldo, corriere sviene davanti alla porta prima di consegnare il pacco: il video I fatti sono avvenuti giovedì scorso a Scottsdale, in Arizona, dove le temperature massime hanno raggiunto i 43°. Il fattorino UPS sta bene, ma il filmato della telecamera di videosorveglianza sta facendo discutere.

A cura di Biagio Chiariello

Un residente di Scottdale, in Arizona ha condiviso il video della telecamera di sorveglianza di un corriere UPS che perde i sensi sulla soglia di casa sua per il caldo asfissiante che sta attanagliando anche gli USA negli ultimi giorni.

Nel filmato si vede il fattorino che cammina lentamente verso la porta di Brian Enriquez. Appare incerto, quindi si china per lasciare il pacco sullo zerbino, cade e si accascia a terra. Resta lì fermo per alcuni istanti prima di alzarsi e suonare il campanello. Quindi va via barcollando.

Enriquez non era in casa al momento dei fatti e non ha visto la registrazione dal suo dispositivo Ring fino al ritorno a casa. A quel punto ha chiamato la polizia ed UPS per informarli di ciò che era accaduto. "Ero preoccupato", ha detto in un'intervista con l'emittente KPNX. "Se fossi arrivato prima al mio citofono, avrei potuto parlargli tramite il mio Ring, ma a quel punto aveva già lasciato la mia proprietà".

Secondo quanto riferito, UPS ha assicurato che il suo dipendente sta bene: “Gli autisti UPS sono formati per lavorare all'aperto anche sotto gli effetti del caldo. Il nostro dipendente ha utilizzato la sua formazione con consapevolezza e contattato il suo manager che gli ha immediatamente fornito assistenza", ha affermato la compagnia di spedizioni ad NBC News in una nota.

L' inquietante filmato arriva nei giorni dell'emergenza caldo anche negli Stati Uniti, dove 100 milioni di americani sono alle prese con temperature record responsabili di 85 incendi in 13 stati.

La canicola "durerà per giorni", ha avvertito il National Weather Service mettendo in guardia sulle temperature record, sopra i 38 gradi, nelle maggiori città. Le massime a Scottsdale, in Arizona, alla periferia di Phoenix, hanno superato i 43° nella giornata di giovedì, ha detto NBC News.