Ex militare si aggrappa al furgone per le consegne ed evade: caccia all’uomo in tutta l’Inghilterra Il 21enne Daniel Abed Khalife è accusato di tradimento e terrorismo ma era in attesa di giudizio quando è evaso rocambolescamente mercoledì mattina. Posti di blocco in porti e aeroporti in tutta l’Inghilterra dove si registrano notevoli ritardi.

A cura di Antonio Palma

Posti di blocco in porti e aeroporti e ritardi in tutta l'Inghilterra dove da oggi pomeriggio è caccia all'uomo in tutto dopo che un ex soldato accusato di terrorismo è evaso rocambolescamente da un carcere di Londra dove era in attesa di giudizio. Il fuggitivo è Daniel Abed Khalife, 21enne membro dell'esercito britannico fino al maggio scorso che nelle prime ore di oggi è scappato dalla prigione di Wandsworth, nel sud di Londra, facendo perdere le sue tracce.

Secondo fonti interne riportate dalla BBC, il sospettato di terrorismo è riuscito a uscire dalla prigione di epoca vittoriana intorno alle 7.50 di mercoledì legandosi alla parte inferiore di un furgone per la consegna di cibo alle cucine del penitenziario. Probabilmente l'uomo stava lavorando nelle cucine della prigione in quel momento ed è riuscito così a eludere le guardie.

Dopo l'allarme, il comando antiterrorismo di Scotland Yard ha lanciato un allarme a livello nazionale alla polizia e alle forze dell'ordine di tutto il Regno Unito, compresi i porti gli aeroporti. I controlli sono stati aumentai in tutti i punti di uscita dal Paese e per questo sono stati segnalati ritardi per i viaggiatori sia al porto di Dover sia all'aeroporto di Manchester a causa dei controlli di polizia rafforzati. Anche l'aeroporto di Londra Heathrow ha confermato di essere coinvolto nei controlli più approfonditi agli imbarchi

"Gli agenti stanno svolgendo indagini approfondite e urgenti per localizzare e arrestare Khalife il più rapidamente possibile. Tuttavia, anche i cittadini possono aiutarci e se qualcuno dovesse vedere Khalife o avere informazioni su dove potrebbe essere, è invitato a chiamare immediatamente i numeri di emergenza. Al momento non abbiamo informazioni che indichino Khalife come una minaccia per i cittadini, ma il nostro consiglio è di non avvicinarlo e di chiamare la polizia" recita un comunicato delle forze dell'ordine.

Il 21enne ricercato era scomparso dalla caserma il 2 gennaio dopo un presunto tradimento prima di essere arrestato poche settimane dopo, il 26 gennaio. Il giovane era stato destituito dall'esercito a maggio ma si è dichiarato non colpevole delle accuse che indicano "l'aver tentato di ottenere informazioni che potrebbero essere utili a una persona che commette o prepara un atto terroristico, e l'aver indotto altri a ottenere, raccogliere, registrare, pubblicare o comunicare informazioni utili a un nemico".