Evacuata la stazione di Euston a Londra per pacco sospetto, la polizia: "Fatto brillare dagli artificieri" Nuovo allarme a Londra per un pacco sospetto nella stazione di Euston, nel centro della capitale inglese, dopo che ieri un episodio analogo si era verificato all'aeroporto di Gatwick. Il pacco è stato distrutto in un'esplosione controllata effettuata da agenti specializzati e i cordoni della polizia sono stati rimossi. La stazione è stata evacuata e successivamente riaperta.

A cura di Eleonora Panseri

La stazione di Euston a Londra

Nuovo allarme a Londra per un pacco sospetto nella stazione di Euston, nel centro della capitale inglese, dopo che ieri un episodio analogo si era verificato all'aeroporto di Gatwick. La stazione è stata evacuata e successivamente riaperta.

"Siamo a conoscenza di segnalazioni online di una inconveniente nelle vicinanze della stazione di Euston. Sono stati istituiti cordoni di polizia a scopo precauzionale mentre gli agenti indagano su un pacco sospetto", ha scritto in un post su X la Metropolitan Police.

Il pacco è stato distrutto in un'esplosione controllata effettuata dagli artificieri e dopo circa un'ora i cordoni della polizia sono stati rimossi, riporta un secondo messaggio della polizia londinese.

L'incidente ha causato disagi ai treni in arrivo e in partenza dalla stazione, si legge sul The Sun. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un pacco innocuo o di una reale minaccia.

Un passeggero di un treno diretto a Birmingham New Street ha raccontato al quotidiano britannico: "Il nostro treno sarebbe dovuto partire alle 12.16, ma è partito poco fa. Dall'interfono ci hanno spiegato che l'autista era stato trattenuto dalle condizioni meteorologiche, prima di comunicarci mezz'ora dopo che si era trattato di un problema di sicurezza".

"A un certo punto le luci si sono spente e la gente ha iniziato a ridere. Nessuno aveva idea di cosa stesse succedendo finché non hanno iniziato a parlarne i notiziari", ha aggiunto l'uomo.

Anche nella mattinata di ieri, venerdì 22 novembre, una vasta area del terminal sud dell'aeroporto londinese di Gatwick era stata evacuata dopo un "incidente di sicurezza". La BBC, citando la polizia del Sussex, aveva spiegato che era stata inviata sul posto a scopo precauzionale una squadra specializzata nella bonifica degli ordigni esplosivi.

"La polizia è stata chiamata al South Terminal dell'aeroporto di Gatwick alle 8.20 in seguito alla scoperta di un presunto articolo sospetto in un bagaglio. Per garantire la sicurezza del pubblico, del personale e degli altri utenti dell'aeroporto, è stato istituito un cordone di sicurezza", spiegava la dichiarazione.

Nelle stesse ore un altro pacco sospetto era stato rinvenuto vicino all’ambasciata americana a Nine Elms e fatto brillare. L’area intorno alla sede diplomatica era stata isolata “a scopo precauzionale”. Gli agenti aveva poi eseguito anche in questo caso un'“esplosione controllata” che ha provocato un “forte boato”.