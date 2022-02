Esplosioni vicino la centrale elettrica a Kiev. Il sindaco: “Sarà notte difficile, correte ai rifugi” Secondo il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, “cinque esplosioni si sono verificate con un intervallo di 3-5 minuti” vicino alla centrale elettrica CHP-6 che alimenta la Capitale ucraina: “La prossima notte sarà molto difficile con le truppe russe vicino”.

A cura di Ida Artiaco

Sarà molto difficile la notte che sta per cominciare per gli abitanti di Kiev, la Capitale dell'Ucraina presa di mira dalla Russia di Putin. Lo ha detto il sindaco Vitali Klitschko che su Twitter ha scritto che "cinque esplosioni si sono verificate con un intervallo di 3-5 minuti" vicino alla centrale elettrica CHP-6 che alimenta tutta la città. La notizia è stata confermata dall'agenzia di stampa Reuters, che ha riferito di esplosioni causate da colpi di artiglieria, insieme a intensi spari, nella zona occidentale di Kiev.

"La prossima notte sarà molto difficile" con le "truppe russe vicino alla capitale", ha precisato il primo cittadino, che ha anche aggiunto però di non voler "esagerare" con i timori per la tenuta della difesa, mentre su Telegram le autorità della Capitale ucraina hanno chiesto ai cittadini di andare "urgentemente nei rifugi".

Uno dei pericoli principali, spiega, con "le truppe russe vicine alla capitale" è rappresentato dai "gruppi di sabotatori. I ponti sono sotto protezione speciale" delle forze armate mentre sono stati predisposti "posti di blocco non solo agli ingressi principali della città" ma "anche vicino alle strutture strategiche della Capitale". Il sindaco ha aggiunto come i reparti, come la 112a Brigata di Difesa Territoriale di Kiev, siano al completo mentre tuttavia "stiamo decidendo la creazione di unità aggiuntive. Stiamo facendo questo per proteggere Kiev", ha detto, aggiungendo: "Ringrazio la gente della città per la loro disponibilità a difendere il Paese, insieme ad altre unità delle forze armate e delle forze dell'ordine".

Da questa mattina i militari russi hanno iniziato a entrare nella parte nord della capitale ucraina, dopo che nella notte si erano sentite diverse grosse esplosioni ed erano avvenuti alcuni bombardamenti su edifici civili. E la situazione rischia di degenerare nelle prossime ore. Anche i giornalisti a Kiev hanno segnalato alcune esplosioni negli ultimi minuti, e sono suonate le sirene antiaeree.