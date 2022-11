Esplosione gasdotto Nord Stream, l’sms a Blinken che mette nei guai Liz Truss: “Tutto fatto” “Tutto fatto”. Sarebbe questo il testo dell’sms che, secondo la Russia, l’ex premier britannica Liz Truss avrebbe inviato al segretario di Stato americano Antony Blinken subito dopo l’esplosione del gasdotto Nord Stream.

Davide Falcioni

"Tutto fatto". Sarebbe questo il testo dell’sms che, secondo la Russia, l'ex premier britannica Liz Truss avrebbe inviato al segretario di Stato americano Antony Blinken subito dopo l’esplosione del gasdotto Nord Stream, lo scorso 26 settembre.

A rivelare il presunto contenuto del messaggio di Truss al numero uno della diplomazia americana, secondo quanto riporta sempre Ria Novosti, è stato l’imprenditore informatico tedesco con cittadinanza finlandese Kim Dotcom, accusato di frode dall’Fbi e attualmente residente in Nuova Zelanda. "Impossibile non prestare attenzione al messaggio sms che l’allora primo ministro britannico Liz Truss, un minuto dopo l’esplosione dei gasdotti, ha inviato al segretario di Stato americano Antony Blinken riferendo che ‘è tutto fatto'”, ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolaj Patrushev in una riunione dei segretari dei Consigli di sicurezza dei paesi della Csi.

L'sms, secondo Dotcom, proverebbe il coinvolgimento della Marina Militare britannica nell'attacco al Nord Stream. Fin dall'inizio Mosca aveva puntato il dito contro l'Occidente respingendo al mittente le accuse di aver sabotato l'infrastruttura.

Dotcom, il cui vero nome è Kim Schmitz, è un informatico tedesco-finlandese che in passato gestiva il sito Megaupload, che consentiva la visione di film illegalmente. Condannato nel 1998 per una truffa basata sulla vendita di numeri di carte telefoniche rubate, è stato arrestato anche nel 2012 per associazione a delinquere per la sua attività di hackeraggio.

Secondo Londra le sue rivelazioni circa l'sms di Liz Truss sarebbero infondate e in ogni caso non basterebbero a provare il coinvolgimento della Marina inglese nel sabotaggio del Nord Stream. Persino Maria Zakharova, portavoce del Cremlino, è apparsa piuttosto cauta. Interpellata sul caso, si è accontentata di porre la domanda: "Liz Truss ha inviato quel messaggio?".