Esce dalla vettura al lavaggio automatico ma rimane incastrato e muore tra gli ingranaggi Il sistema si è bloccato segnalando un malfunzionamento ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è rimasto incastrato tra gli ingranaggi e il suo veicolo.

A cura di Antonio Palma

Un semplice gesto come il portare l'auto a lavare si è trasformato in tragedia per un uomo statunitense di 56 anni, morto schiacciato tra gli ingranaggi di un autolavaggio automatico dopo essere sceso inspiegabilmente dalla propria vettura. La tragedia si è consumata nei giorni scorsi a Escondido, una città degli Stati Uniti d'America situata nella contea di San Diego, nella California meridionale. Rene Jaime, questo il nome della vittima, era in vacanza con la sua famiglia e alloggiava in un hotel della zona. Durante la serata di venerdì scorso è uscito per fare acquisti in un negozio e per lavare la macchina, secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, ed è entrato quindi in un autolavaggio automatizzato.

Erano le 23:45 circa quando Jaime ha guidato la sua berlina all'interno dell'autolavaggio meccanizzato di East Valley Parkway a Escondido ma poi, mentre l'auto stava attraversando il sistema di pulizia, Jaime è improvvisamente uscito per qualche motivo sconosciuto ed è stato quindi trascinato dal meccanismo, finendo incastrato tra gli ingranaggi e il suo veicolo. Il sistema si è bloccato segnalando un malfunzionamento ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. A lanciare l'allarme è stata un'altra persona che, allertata dalla sirena del sistema che segnalava un malfunzionamento dell'attrezzatura, ha controllato e ha trovato la vittima intrappolata all'interno dell'autolavaggio.

I primi ad accorrere sul posto sono stati alcuni agenti di una pattuglia del dipartimento di polizia di Escondido. I poliziotti sono stati in grado di liberare la vittima sollevando e spostando la sua auto di peso prima dell'arrivo dei paramedici che poi hanno soccorso l'uomo. Il 56enne quindi è stato portato al Palomar Medical Center dove però purtroppo è stato dichiarato morto poco dopo.