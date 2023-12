“Epidemia di febbre dei topi tra soldati russi”, 007 ucraini: “Si sta diffondendo in massa” Tra le fila russe nella guerra in Ucraina sarebbe scoppiata una vera e propria epidemia di febbre dei topi, almeno a detta dei servizi segreti di Kiev secondo i quali, nella zona di Kupyansk, l’epidemia avrebbe ridotto la capacità di combattimento di Mosca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Il combattimento in trincea durante la guerra mette a rischio continuo di morte non solo per attacchi di artiglieria ma anche per i pericoli di malattie ed epidemie che si diffondo facilmente. È quanto starebbe accadendo anche tra le fila russe nella guerra in Ucraina, dove sarebbe scoppiata una vera e propria epidemia di febbre dei topi, almeno a detta dei servizi segreti di Kiev. Secondo gli 007 ucraini, infatti, tra i soldati russi sarebbero divampati chiari sintomi di febbre emorragica che in alcuni settori avrebbero ridotto la capacità di combattimento.

In un post della direzione dell'intelligence ucraina, i funzionari di Kiev affermano che la sindrome renale da febbre emorragica si sta diffondendo "in massa" tra i ranghi dell'esercito russo dopo che i comandanti russi avrebbero ignorato i sintomi e respinto le preoccupazioni dei soldati, bollandole come scuse per evitare la prima linea e il fronte. Stando alle stesse fonti, non verificabili e ovviamente non confermate dalla Russia, a causa della mancanza di assistenza medica immediata l'epidemia sarebbe dilagata.

"Le denunce di febbre da parte del personale dell'esercito russo coinvolto nella guerra contro l'Ucraina sono state ignorate dal comando che le considerava un'altra forma di elusione della partecipazione alle ostilità", hanno scritto i servizi segreti ucraini, aggiungendo: "Così, in molte unità degli invasori russi nella zona di Kupyansk si è verificata un'epidemia della cosiddetta febbre dei topi”.

Quella che gli ucraini chiamano "febbre dei topi" è un gruppo di malattie di origine virale che si diffondono quando le persone sono esposte all'urina, alla saliva o agli escrementi dei roditori. Il contagio avviene per diretto contatto con feci, saliva, urine di topi infetti o per inalazione dei virus attraverso escrementi di roditori.

I sintomi includono l'improvvisa insorgenza di "intensi mal di testa, dolori alla schiena e addominali, febbre, brividi, nausea e visione offuscata". Se non trattati, i sintomi successivi possono includere shock e insufficienza renale acuta. Le malattie da hantavirus infatti possono essere caratterizzate da coinvolgimento renale ed emorragie oppure da una sindrome polmonare. Si tratta di malattie acute che possono portare a manifestazioni emorragiche e shock.

Negli ultimi mesi la guerra in Ucraina si è trascinata in una sanguinosa situazione di stallo. Né l’Ucraina né la Russia hanno fatto grandi passi avanti attraverso le linee fortificate del fronte e la fanteria ha dovuto affrontare il peso di condizioni terribili in trincea.