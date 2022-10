Lanciano zuppa contro l’opera “I Girasoli” di Van Gogh (protetta da vetro), il raid a Londra Due attiviste ecologiste di “Just stop oil” hanno rovesciato della zuppa di pomodoro contro il noto quadro di Van Gogh alla National Gallery di Londra imbrattando l’opera (che è protetta da un vetro).

A cura di Susanna Picone

Una zuppa contro uno dei quadri più celebri di Van Gogh. Accade alla National Gallery di Londra. A darne notizia i media britannici, e quanto accaduto è stato filmato e diversi video (come quello in coda a questo articolo) sono apparsi in rete.

“I Girasoli” sono l’opera di Vincent Van Gogh “presa di mira” da due giovani militanti ecologiste impegnate nella campagna di protesta anti-petrolio “Just Stop Oil”. Queste hanno lanciato un liquido – si tratterebbe appunto di una zuppa di pomodori secondo le prime informazioni – contro la celebre opera (protetta da un vetro) esposta alla National Gallery di Londra.

"I Girasoli" della National Gallery sono una delle cinque versioni dello stesso tema dipinte dall'artista olandese e la tela londinese ha un valore stimato di 80 milioni di euro. Le due militanti responsabili dell’azione sono entrate entrambe nel museo con indosso t-shirt bianche con la scritta “Just Stop Oil” (Fermiamo il petrolio ora) per lanciare poi il contenuto di due lattine di zuppa contro il quadro di Van Gogh.

Poi si sono incollate al muro con una mano ciascuna, sotto l'opera imbrattata, e si sono fatte riprendere con le confezioni di ministra aperte nell'altra mano. Dopo aver compiuto il fatto Phoebe Plummer, una delle attiviste, ha gridato "Cosa vi interessa di più? L'arte o la vita? Siete più interessati a proteggere un dipinto o il pianeta?", ricostruiscono i media britannici.

La polizia metropolitana di Londra è intervenuta e ha fatto sapere di aver arrestato le due attiviste per "danni aggravati".

La campagna “Just Stop Oil”, lanciata contro i passi indietro nella politica sull'emergenza climatica imputati al governo di Liz Truss, è in corso nel Regno Unito da diversi giorni con varie azioni contro luoghi e trasporti pubblici.