Entrambi i piloti si addormentano per 28 minuti: volo va fuori rotta, dramma sfiorato per 153 passeggeri Quasi mezz'ora di pennichella per capitano e primo ufficiale del volo indonesiano Batik Air da Kendari alla capitale Giacarta. Pare che il capitano avesse aiutato la moglie con i bambini non dormendo bene la notte prima.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia sfiorata sul volo ID6723 della compagnia aerea indonesiana Batik Air in viaggio da Kendari alla capitale Giacarta: entrambi i piloti si sono addormentati. Come riporta la Cnn, i fatti risalgono allo scorso 26 gennaio: a bordo dell'aereo, un Airbus A320, c'erano 6 membri dell'equipaggio e 153 passeggeri.

Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato il capitano, un uomo di 32 anni, il primo ad appisolarsi: avrebbe detto al suo primo ufficiale di non aver dormito bene la notte precedente e di aver bisogno di riposarsi: il co-pilota, un 28enne, avrebbe quindi preso i comandi dell'aereo e portato avanti la rotta fino a quando il suo superiore non si è risvegliato: il 32enne gli avrebbe proposto a lui di chiudere gli occhi per qualche minuto.

L'altro però ha rifiutato. A quel punto, il capitano si è rimesso a dormire lasciando, ancora, al primo ufficiale l'onere delle operazioni.

Il 28enne invece si è addormentato anche lui. Un sonno lungo 28 minuti, come spiega anche il portale Aviation Herald.

Va precisato che dormire a bordo di un volo di linea non è vietato. Chiaramente però quando uno dei due piloti dorme, l'altro dovrebbe essere sveglio e vigile, e non è stato questo il caso. Durante quella mezz'ora, i controllori di volo hanno cercato più volte di contattare il volo ID6723. Senza successo.

In un primo momento il capitano avrebbe parlato di "problemi con le comunicazioni", ma la verità è emersa soltanto dopo e sia lui che il primo ufficiale sono stati sospesi. Come poi spiegato, entrambi in precedenza, avevano effettuato il volo inverso, da Giacarta a Kendari, in piena notte. Il primo ufficiale aveva ammesso di non aver dormito abbastanza.

Nel rapporto pubblicato dalle autorità indonesiane si legge infatti che il pilota, la notte prima del volo notturno su Kendari, era andato a letto attorno alle 19 ma si era svegliato a più riprese per aiutare la moglie con i figli, due gemelli di un mese.

Ad ogni modo il volo è poi atterrato senza problemi a Giacarta, e probabilmente chi era a bordo non si è accorto di nulla.