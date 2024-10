video suggerito

Entra al centro commerciale e accoltella personale e clienti: 3 morti e 15 feriti a Shanghai La terribile scena nella serata di lunedì nel supermercato del centro commerciale Ludu International Commercial Plaza. Autore dell’attacco con arma bianca un 37enne cinese che è stato arrestato sul posto dagli agenti di polizia intervenuti in forze. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Almeno tre persone sono state uccise e altre quindici ferite in un centro commerciale di Shanghai dove un uomo armato di coltello si è scagliato contro i presenti accoltellando personale e clienti. La terribile scena nella serata di lunedì nel supermercato del centro commerciale Ludu International Commercial Plaza. Autore dell’attacco con arma bianca un 37enne cinese di cognome Lin, che è stato arrestato sul posto dagli agenti di polizia intervenuti in forze.

Sul posto sono accorsi decine di agenti delle forze speciali, che hanno chiesto alla gente di evacuare, ma anche vigili del fuoco e sanitari che hanno soccorso le persone colpite. Per tre di loro purtroppo non c’è stato nulla da fare e sono morte in ospedale. Soccorsi e trasportare in ospedale anche altre quindici persone rimaste ferite o contuse in varie parti del corpo. Secondo le autorità cinesi, nessuna di loro ha riportato ferite mortali.

L'incidente è avvenuto in un centro commerciale di Songjiang, un quartiere densamente popolato nella parte sud-occidentale della città, che ospita anche diverse università. La polizia ha affermato che l'uomo si è scatenato in preda alla rabbia causata da una non meglio precisata "disputa finanziaria personale". Sono in corso però ulteriori indagini sul movente.

"C'era sangue ovunque. Non sapevo cosa stesse succedendo, ma all'improvviso ho visto gente correre in preda al panico", ha detto alla BBC un testimone oculare, aggiungendo: “Nessuno aveva mai sperimentato una cosa del genere qui e non eravamo preparati mentalmente… Questo genere di incidenti casuali sono terrificanti e inquietanti, sono scampato per un pelo alla morte”.

Le immagini e i commenti apparsi sui social media cinesi hanno indicato tra le vittime anche un bambino e diversi passanti che erano all'interno del supermercato. Video e foto però sembrano essere stati censurati dalle autorità locali dopo che l'attacco ha scatenato un'ondata di rabbia. Quello di lunedì sera infatti è stato solo l'ultimo caso di accoltellamento di passanti in Cina, dove le armi da fuoco sono vietate ma si è assistito a una serie di attacchi negli ultimi mesi con diversi cittadini feriti o uccisi, anche stranieri.