Enormi massi piombano sulle auto in coda nel traffico, morti e feriti nelle vetture stritolate Il terribile incidente è avvenuto in India ed è costato la vita a due persone, rimaste schiacciate nelle vetture stritolate dai massi caduti dalla montagna. Diversi feriti in ospedale.

A cura di Antonio Palma

La auto che sono ferme in coda nel traffico sotto un violento temporale, lungo una frequentata strada a doppia corsia che attraversa due montagne, e poi in pochi attimi alcuni enormi massi che rotolano giù dalla montagna e travolgono letteralmente le auto schiacciandole. È la terribile sequenza di quanto accaduto nei giorni scorsi in India e immortalata da una telecamera dash cam piazzata sul cruscotto di una delle auto in coda sfiorata per un soffio dalla frana.

Il terribile incidente è costato la vita a due persone, rimaste schiacciate nelle vetture stritolate dai massi caduti dalla montagna, e il ferimento di diverse altre persone che viaggiavano nelle stesse macchine colpite. Secondo quanto reso noto dalle autorità locali, le vittime sono un automobilista che è stato dichiarato morto sul posto e un passeggero che è morto per le ferite riportate nell'impatto mentre veniva trasportato all'ospedale più vicino dopo essere stato estratto dalle lamiere della vettura. Le vittime decedute sono state identificate come un 48enne e un 55enne.

Ricoverati in terapia intensiva in gravi condizioni altri due feriti. La gigantesca frana di una roccia è avvenuta il 4 luglio scorso è ha interessato una strada del distretto di Chumoukedima, la Kohima-Dimapur, nello stato nord-orientale del Nagaland. A provocare la frana un acquazzone torrenziale che aveva già causato una precedente frana pochi chilometri più avanti e che aveva bloccato le auto in coda.

Quattro le vetture coinvolte nell'incidente che è avvenuto martedì pomeriggio, intorno alle 17.30 ora locale, sull'autostrada nazionale-29, tra il posto di controllo della polizia di Chumoukedima e il villaggio di New Chumoukedima, bloccando tutto il traffico veicolare. Il tratto lungo l'autostrada Kohima-Dimapur è noto, purtroppo, per le frequenti frane e l'incidente ha scatenato nuove polemiche sulla mancata messa in sicurezza del tratto che costeggia la montagna.