Emergenza in volo, viaggiatore si alza e urina su un altro passeggero: arrestato e bandito per sempre Protagonista dell’assurda scena un 21enne. Ad attenderlo ha trovato la polizia che è salita a bordo e lo ha arrestato dopo che il pilota del velivolo ha allertato la torre di controllo dell’emergenza bordo per un passeggero indisciplinato.

A cura di Antonio Palma

È stato arrestato per comportamento inappropriato ma soprattutto bandito a vita da ogni ulteriore volo con la stessa compagnia aerea, è questa la punizione per un giovane studente universitario statunitense che, dopo aver disturbato a lungo altri passeggeri e l'equipaggio del volo di linea su cui viaggiava, è arrivato persino a fare pipì addosso a un altro incolpevole viaggiatore.

Protagonista dell'assurda scena il 21enne Aryan Vohra che viaggiava su un volo dell'American Airlines partito da New York e diretto a New Delhi, in India, dove è atterrato all'aeroporto internazionale Indira Gandhi sabato sera. Come hanno riferito i funzionari locali all'agenzia di stampa ANI, ad attenderlo ha trovato la polizia che è salita a bordo e lo ha arrestato dopo che il pilota del velivolo ha allertato la torre di controllo dell'emergenza bordo per un passeggero indisciplinato.

Secondo la compagnia aerea, durante il volo il 21enne ha litigato ripetutamente con l'equipaggio, non voleva sedersi e metteva continuamente in pericolo la sicurezza dell'equipaggio e dell'aereo. Infine, dopo aver disturbato gli altri passeggeri, ha urinato su un altro passeggero. "Ha continuato a comportarsi male anche dopo essere stato condotto fuori dall'aereo dai funzionari della sicurezza" ha detto ad ANI il vice capo della polizia dell'aeroporto.

La vittima delle sue gesta, un cittadino statunitense che volava in business class, non ha sporto denuncia alla polizia, che però ha proceduto sulla base della denuncia della compagnia aerea che gli ha anche definitivamente vietato di volare con i voli American Airlines. "Siamo grati ai membri del nostro equipaggio che si dedicano costantemente alla sicurezza e alla cura dei nostri clienti e hanno gestito le circostanze con la massima professionalità" spiegano dalla compagnia. Il 21enne dal suo canto ha passato la nottata in una cella di sicurezza ed è stato rilasciato domenica dopo aver smaltito la probabile sbornia.

Un caso analogo era avvenuto nel novembre scorso quando un uomo in stato di ebbrezza aveva urinato su una donna di 70 anni in business class di un volo Air India New York-Nuova Delhi, L'incidente n quel caso era stato segnalato dopo successivamente e l'uomo arrestato dalla polizia di Delhi.