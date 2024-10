video suggerito

Elezioni Usa, l’influencer Makeup Delight a Fanpage.it: “Non posso votare Trump come donna e essere umano” L’intervista di Fanpage.it a Giuliana Arcarese, influencer conosciuta sui social come Makeup Delight: “Chi voterò alle elezioni USA 2024 da cittadina americana? Kamala Harris perché è qualificata. Non posso votare un pluripregiudicato. Non posso come donna, come essere umano”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giuliana Arcarese Makeupdelight (Facebook).

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni USA 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Io voterò Kamala Harris perché qualificata. Non posso votare un pluripregiudicato, recentemente condannato anche per avere abusato sessualmente di E. Jean Carroll. Un uomo, a causa del quale, il 6 gennaio 2020 abbiamo rischiato un colpo di stato".

A parlare è Giuliana Arcarese, conosciuta sui social come Makeup Delight, oltre 700mila follower su Facebook e altre migliaia su Instagram, di origine italiana ma da anni residente negli Stati Uniti (oggi vive in Ohio), di cui ha anche la cittadinanza. Come tanti altri italiani, il prossimo 5 novembre voterà per il presidente degli Stati Uniti. E, parlando con Fanpage.it, non ha fatto segreto del candidato alla Casa Bianca su cui ricadrà la sua scelta.

Come vive una italiana trapiantata negli States le elezioni presidenziali?

Leggi anche Chi sarebbe il prossimo presidente USA tra Trump e Harris se si votasse oggi: i sondaggi negli Stati chiave

"La politica, sia quella italiana che statunitense, mi ha sempre appassionata. Queste elezioni, da cittadina (anche) americana, hanno un enorme importanza per il presente ed il futuro di questo Paese (e del mondo). Sui social, parlo spesso di temi sociali e queste elezioni avranno un grande impatto sui diritti civili degli americani".

Gli ultimi sondaggi indicano un testa a testa tra Kamala Harris e Donald Trump. Che aria tira da quelle parti?

"L'esperienza cambia molto dal luogo in cui si vive. Io risiedo in uno Stato "rosso" (conservatore). Sono circondata da Repubblicani e da MAGA (i supporters più fedeli di Trump): ogni giorno, nei prati davanti le case o appesi alle finestre, osservo i cartelli di supporto a Trump (qui, dichiarare apertamente il proprio voto, non è un tabù). Nonostante ciò, però, ho grandi speranze per l'Ohio: l'anno scorso, con un referendum, ha inserito l'aborto nella Costituzione e legalizzato l'utilizzo della marijuana per scopi ricreativi (risultati, questi, non proprio "conservatori"); inoltre, Obama vinse l'Ohio nel 2008. Sono fiduciosa".

Le donne avranno un ruolo importante durante queste elezioni, dal momento che tra i temi più caldi c'è quello dell'aborto. Lei cosa ne pensa?

"Trump è responsabile per le restrizioni attuate in molti Stati (è stato lui a nominare tre giudici ultra conservatori alla Corte Suprema): in Texas, ad esempio, una donna non può abortire nemmeno in caso di stupro, incesto o se la sua vita è in pericolo. Se Trump dovesse tornare alla Casa Bianca, temo che la situazione andrebbe a peggiorare, mettendo in pericolo anche la riproduzione assistita. Lo Stato (o la religione) non può infilarsi in scelte personali che appartengono solo ed esclusivamente ad una donna. È come se fossimo noi donne a decidere se e quando un uomo debba sottoporsi ad una vasectomia. È sempre la donna ed il suo corpo a subire le decisioni di politici con ego smisurati ed un'ipocrisia dilagante".

Giuliana col marito Brian (Facebook).

Su quale altro tema si gioca, secondo lei, la partita elettorale?

"In politica estera, la questione israelo-palestinese è molto importante ma entrambi i candidati hanno per me fallito nell'assicurare un fermo diniego al supporto a Netanyahu. Nella politica interna, invece, l'immigrazione illegale, soprattutto al confine con il Messico, è di grande rilievo. Trump accusa l'amministrazione Biden di non avere implementato valide restrizioni per bloccare l'arrivo di immigrati che, ogni giorno, entrano illegalmente negli USA. Peccato, però, che sia stato proprio Trump, all'inizio dell'anno, a chiedere ai senatori repubblicani di bocciare una serie di norme, redatte dagli stessi conservatori, per non dare ai Democratici una "vittoria" e poterli accusare, durante la campagna elettorale, di non avere fatto nulla per migliorare la situazione. Sembrerà incredibile ma, nonostante questi siano i fatti, c'è chi crede ad ogni parola Trump dica, senza andare a verificare i fatti. Come dimenticare che fu proprio Trump a dire che avrebbe potuto sparare a qualcuno sulla quinta strada di New York e non avrebbe perso il supporto dei suoi elettori".

Come si può spiegare agli italiani l'importanza di questa elezione?

"Questa è una delle elezioni con maggiore importanza, dal punto di vista politico, etico e sociale. Trump non ha mai smesso di sminuire la validità di Kamala Harris perché donna, perché non bianca. Io voterò Kamala Harris perché qualificata: due lauree in economia e giurisprudenza, nominata procuratrice del distretto di San Francisco, eletta procuratrice generale della California, eletta senatrice e vice presidente degli Stati Uniti. Non posso votare un pluripregiudicato, recentemente condannato anche per avere abusato sessualmente di E. Jean Carroll. Un uomo, a causa del quale, il 6 gennaio 2020 abbiamo rischiato un colpo di stato. Non posso come donna, come essere umano. O, più semplicemente, come essere pensante".