Chi sarebbe il prossimo presidente USA tra Trump e Harris se si votasse oggi: i sondaggi negli Stati chiave Stando agli ultimissimi sondaggi a sole due settimane dalle elezioni presidenziali USA del 5 novembre prossimo, se si votasse oggi vincerebbe alla Casa Bianca Donald Trump, in vantaggio – seppur minimo – su Kamala Harris in quattro dei sette Swing states.

A cura di Ida Artiaco

Mentre mancano solo due settimane alle elezioni presidenziali USA 2024, è sempre più testa a testa tra i due candidati alla Casa Bianca. Chi la spunterà tra la democratica Kamala Harris e il repubblicano Donald Trump?. L'attuale vicepresidente e l'ex tycoon sono impegnati nei loro rispettivi tour elettorali, ma gli esperti sono a lavoro 24 ore su 24 per cercare di capire chi sarà a prendere il posto di Joe Biden. E la situazione sembra più in bilico che mai, come confermano i sondaggi effettuati nei sette Stati chiave (Swing States), e cioè Michigan, Nevada, Pennsylvania, Wisconsin, North Carolina, Georgia e Arizona.

Le medie dei sondaggi nazionali al momento mostrano che ci sono solo uno o due punti percentuali che separano Harris e Trump negli Stati in bilico, con la vicepresidente in vantaggio in tre dei sette Swing states di meno di un solo punto percentuale e Trump attualmente in vantaggio di meno di un punto percentuale in Pennsylvania e North Carolina e di due punti in Georgia e Arizona. Ma è tutto in divenire: in Arizona, Georgia e North Carolina, il risultato è cambiato più volte dall'inizio di agosto, ma Trump ha un piccolo vantaggio da qualche settimana. La stessa storia si verifica in Nevada, dove Harris è leggermente in vantaggio al momento.

Negli altri tre stati, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, Harris è in vantaggio dall'inizio di agosto, a volte anche di due o tre punti, ma negli ultimi giorni i sondaggi sono notevolmente cambiati e Trump ora ha un piccolo vantaggio in Pennsylvania.

Stando a quanto riporta il sito specializzato projects.fivethirtyeight.com con i dati aggiornati al 21 ottobre, se gli americani votassero oggi il presidente, a vincere negli Stati chiave sarebbe probabilmente Trump. L'ex inquilino della Casa Bianca è in vantaggio su Kamala Harris di pochissimo in Pennsylvania (47.9% vs 47.6%), ma con un margine maggiore in Georgia, dove guida i sondaggi 48.6% vs 47.1% della Harris, in Arizona (48.7 vs 46.7) e in North Carolina (48.2 vs 47.3). La vicepresidente in carica è davanti di pochissimo in Wisconsin (47.9% vs 47,6), in Michigan (47.5% vs 57.3) e in Nevada (47.5% vs 47.2%). Dunque, tra i due c'è una situazione che potremmo definire quasi di parità.

Sarà dunque cruciale per i due candidati alla corsa alla Casa Bianca utilizzare gli ultimissimi giorni di campagna elettorale per convincere gli elettori ancora indecisi su chi votare. Un altro sondaggio, realizzato da Washington Post-Schar School su oltre 5.000 elettori registrati e condotto nella prima metà di ottobre, ha rilevato che il 47% afferma che sosterrà sicuramente o probabilmente Harris, e un altro 47% afferma che sosterrà sicuramente o probabilmente Trump.