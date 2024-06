video suggerito

Elezioni USA 2024, il dibattito tra Trump e Biden oggi in diretta tv: come funziona Si terrà questa alle 21 ora locale – le 02.30 del mattino in Italia – il primo dibattito televisivo tra Joe Biden e Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali 2024 negli USA, in programma il prossimo ottobre. In Italia l’evento, organizzato dalla CNN, sarà trasmesso in diretta sul Nove e da Skytg24. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La campagna elettorale per le elezioni presidenziali USA, in programma il prossimo novembre, entra nel vivo. Questa sera – quando in Italia saranno le 02.30, le 221 ora locale – andrà in scena il primo dibattito televisivo tra Joe Biden e Donald Trump. L'evento sarà organizzato e ospitato negli studi di Atlanta della CNN e in Italia sarà sarà trasmesso sul Nove e da Skytg24.

Si tratta di un evento speciale, non solo perché i due non sono ancora ufficialmente candidati alle elezioni, l'uno per i democratici e l'altro per i repubblicani, ma anche perché si tiene in anticipo rispetto agli anni scorsi, quando i dibattito si teneva a inizio settembre ed era organizzato dalla Commissione per i dibattiti presidenziali, non profit, indipendente e attiva dal 1987, ma da una rete televisiva.

Così, quattro anni dopo l'ultimo confronto, Biden e Trump si troveranno ancora l'uno di fronte all'altro: avranno a disposizione 90 minuti di tempo per rispondere alle domande che verranno poste loro e dire la propria, senza esclusione di colpi, con l'ex tycoon che parlerà per ultimo così come precedentemente stabilito da un sorteggio. Anche perché già alla vigilia dell'atteso dibattito televisivo i toni si sono alzati, con l'attuale inquilino della Casa Bianca che ha definito il rivale repubblicano "un pregiudicato con una campagna sfrenata tesa ad ottenere potere e vendetta", come ha precisato il direttore della comunicazione della campagna di Biden, Michael Tyler.

Tutti ricorderanno, del dibattito del 2020, le interruzioni di Trump, allora presidente, mentre Biden aveva la parola, e continuava a ripetere: "Stai zitto, amico?" e Chris Wallace, che moderava l'evento, faticava a riprendere le redini della situazione. Anche per questo, stasera, sono state introdotte delle regole per ridurre al minimo le possibilità che si verifichi il caos. Ad esempio, i microfono di ogni candidato sarà disattivato sempre, tranne il momento in cui potrà parlare, e soprattutto non ci sarà pubblico in studio. Sarà moderato stavolta dai conduttori della CNN Jake Tapper e Dana Bash. Un secondo dibattito, che sarà trasmesso da ABC News, è previsto per il prossimo 10 settembre.