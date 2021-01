Inizio d'anno da incorniciare per il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden. Il reverendo democratico Raphael Warnock ha vinto uno dei due ballottaggi in Georgia per il Senato, battendo la senatrice uscente Kelly Loeffler, secondo quanto riporta la Cnn. "Sono onorato dalla fiducia che hai dimostrato in me, andrò al Senato a lavorare per tutti i georgiani", ha detto Warnock che segna anche un altro primato: se la sua vittoria fosse confermata, sarebbe infatti il primo senatore afroamericano dello Stato, tradizionalmente conservatore. Al momento lo spoglio delle schede ha raggiunto il 97%. Si tratta di una notizia molto importante per il prossimo inquilino della Casa Bianca perché quello tra Warnock e Loeffler è uno dei due ballottaggi che determinano il controllo del Senato degli Stati Uniti. L'altro prevede il confronto tra il democratico Jon Ossoff, 33 anni, e il repubblicano David Perdue, 71, che pure sarebbe in svantaggio rispetto al suo rivale.

in foto: Il reverendo Raphael Warnock (Facebook).

Ciò significa che se i risultati dovessero essere confermati, i Democratici controllerebbero di fatto il Senato, oltre che la Casa Bianca e la Camera, garantendo di fatto al presidente eletto Biden la possibilità di attuare più facilmente la sua agenda politica. Con la vittoria di Warnock e Ossoff sarebbero 50 i democratici a sedere in Senato, in parità di numero rispetto ai repubblicani. Parità che però verrebbe spezzata a favore da Kamala Harris, numero due di Biden e anche presidente del Senato. Tuttavia, è ancora presto per esultare. Il segretario di Stato della Georgia, il repubblicano Brad Raffensperger, ha infatti avvertito che i risultati ufficiali arriveranno soltanto nelle prossime ore. Ciò che è certo è che tutti e quattro i candidati hanno ottenuto più di due milioni di voti, in uno stato che conta circa 10 milioni di abitanti, e la distanza finale in entrambe le elezioni sarà di poche migliaia di voti.

Intanto Donald Trump, che nei giorni scorsi era finito nella bufera dopo la pubblicazione da parte del Washington Post di un audio in cui chiedeva a Raffensperger di "trovare i voti" per sconfiggere Biden, evoca su Twitter il sospetto di nuovi brogli nei due ballottaggi per il Senato. "Sembra che stiamo preparando una grande ‘discarica di voti' contro i candidati repubblicani. Aspettano di vedere di quanti voti hanno bisogno?", ha scritto. "E' appena successo che sono stati trovati altri 4000 voti nella contea di Fulton. Ci siamo", ha aggiunto. Il presidente ha inoltre ritwittato post che insinuano il furto del voto.