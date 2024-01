Elezioni in Finlandia, al ballottaggio il conservatore Alexander Stubb e il verde Pekka Haavisto Ieri si è svolto il primo turno delle elezioni presidenziali in Finlandia: il conservatore Stubb e il verde Haavisto si sfideranno al ballottaggio l’11 febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

In Finlandia si andrà al ballottaggio dopo che nessun candidato è riuscito a ottenere più del 50 per cento dei voti al primo turno delle elezioni presidenziali, che si sono tenute ieri, domenica 28 gennaio.

La sfida a due alle urne è prevista per domenica 11 febbraio: si contenderanno la poltrona di presidente l'ex primo ministro Alexander Stubb, conservatore , che ha ottenuto il 27,2 per cent per cento di preferenze e il verde Pekka Haavisto, ex ministro degli Esteri che ha avuto il 25,8 per cento dei voti, secondo i dati del ministero della Giustizia finlandese, diffusi dopo la conclusione dello scrutinio dei voti. Il più votato al ballottaggio entrerà in carica il 1 marzo. Terzo con molto distacco si è piazzato il presidente del Parlamento e leader di estrema destra Jussi Halla-aho con il 19 per cento delle preferenze. In tutto erano nove i candidati in corsa, sei uomini e tre donne.

Si tratta del primo voto da quando la Finlandia è entrata a far parte della Nato e dopo più di un decennio sotto la guida del presidente Sauli Niinisto. L'affluenza registrata alle urne è stata del 74,9 per cento (contro il 69,9 per cento alle precedenti elezioni del 2018): al primo turno elettorale hanno votato 3,2 milioni di elettori sui 4,2 milioni di cittadini aventi diritto. L'affluenza e' stata del 79,4 per cento. Il presidente della Finlandia è eletto per un mandato di sei anni. Il mandato del capo dello Stato in carica Sauli Niinisto terminerà a febbraio: avendo completato due mandati consecutivi, Niinisto non ha potuto ricandidarsi. In Finlandia, il presidente della Repubblica ha tra i suoi compiti la guida della politica estera, un ruolo chiave dopo le recenti tensioni al confine con la Russia e l'adesione del Paese alla Nato.

"Questa era la semifinale e ora sembra che io e Pekka siamo in finale. La partita ricomincia da capo", ha detto il 55enne Stubb a Helsinki. Ora occorre "affrontare il secondo round a tutta velocità", ha commentato Haavisto.