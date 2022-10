Elezioni Brasile 2022, oggi il ballottaggio Lula-Bolsonaro: chi vince secondo i sondaggi Secondo i sondaggi degli ultimi giorni Luiz Inácio Lula da Silva oggi dovrebbe avere la meglio. Il candidato di sinistra dovrebbe vincere con il 53% dei consensi, contro il 47% di Bolsonaro. Non si possono però escludere sorprese.

A cura di Davide Falcioni

È il giorno della verità per il Brasile. Oggi, 30 ottobre, si tiene infatti il ballottaggio per le elezioni presidenziali tra il presidente uscente, l'esponente di estrema destra Jair Bolsonaro, e Luiz Inacio Lula da Silva, ex sindacalista, leader del Partito dei Lavoratori e già presidente del Brasile dal 2003 al 2011. Secondo gli ultimi sondaggi quest'ultimo dovrebbe avere la meglio, ma non si possono escludere sorprese.

A scontrarsi sono dunque due visioni del mondo e del Paese diametralmente opposte. Bolsonaro, figlio di genitori di origini italiane, si è distinto negli ultimi anni per aver promosso politiche di deforestazione dell'Amazzonia, facilitando a dismisura gli interessi dell'agro-industria a discapito dell'ambiente e delle popolazioni indigene. Non solo: l'attuale presidente ha per anni minimizzato e persino negato la pandemia di Covid e anche nelle ultime settimane si è fatto notare per gli attacchi alla libertà di stampa, in particolare nei confronti di croniste donne. Secondo Reporters senza frontiere l'attuale governo Bolsonaro sarebbe responsabile di decine e decine di aggressioni contro i giornalisti professionisti, facendo di questo metodo "uno dei tratti distintivi del suo mandato".

Con Lula – al contrario – ci si potrebbe aspettare che il Brasile riveda le proprie politiche climatiche così da tagliare le emissioni di CO2. Il candidato del PT ha infatti promesso di porre fine all’estrazione illegale di risorse e di combattere la deforestazione dichiarandosi favorevole alla transizione energetica e dell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nelle aree rurali del paese. Non solo: con Lula verranno portate avanti politiche di maggior redistribuzione delle ricchezze a beneficio dei più poveri.

I risultati delle elezioni in Brasile al primo turno

I sondaggi degli ultimi mesi sulle elezioni presidenziali del Brasile davano quasi per certa una vittoria già al primo turno di Lula. Le cose, invece, sono andate diversamente: l'ex presidente a capo di un fronte ampio delle sinistre ha portato a casa un 48,4% dei voti, mentre la destra di Bolsonaro ha mantenuto il 43,3%. Nessuno dei due ha raggiunto il 50% ed è questa la ragione per cui il momento decisivo è stato rinviato ad oggi.

Paradossalmente dopo il primo turno la situazione è apparsa in bilico anche in Amazzonia, territorio devastato dalle politiche del governo. Nello stato della Rondônia i due politici arrivati al ballottaggio sono l’attuale governatore Marcos Rocha (União Brasil) e Marcos Rogério (Pl), entrambi sostenitori di Bolsonaro. Anche in Amazonas, il più grande stato brasiliano, si andrà a ballottaggio e l’attuale governatore, il bolsonarista Wilson Lima, promette di rafforzare l’agribusiness. In Mato Grosso, il secondo stato con il più alto tasso di deforestazione dopo il Pará, il governatore rieletto con l’appoggio di Bolsonaro, Mauro Mendes, si è distinto per gli attacchi ai popoli originari e agli ambientalisti.

Cosa dicono i sondaggi sul ballottaggio di oggi tra Lula e Bolsonaro

Secondo i sondaggi degli ultimi giorni Luiz Inácio Lula da Silva oggi dovrebbe avere la meglio. Il candidato di sinistra continua a guidare le intenzioni di voto e secondo un sondaggio dell'agenzia Quaest, divulgato alcuni giorni fa, il candidato del PT ha il 48% delle preferenze contro il 42% del presidente di destra uscente Jair Bolsonaro. In questo contesto, se si considerano solo i voti validi, Lula vincerebbe con il 53% contro il 47% di Bolsonaro. Un risultato simile viene indicato anche da altre società demoscopiche. Fondamentale, per Lula, è stato l'endorsement di Ciro Gomes, che al primo turno ha preso il 3%.

Quando arrivano i risultati del ballottaggio tra Lula e Bolsonaro

Le urne sono aperte oggi dalle 8 alle 17 domenica, ora di Brasilia. I risultati potrebbero arrivare già alle 21 di Brasilia grazie alla velocità del sistema di voto elettronico. L'ufficialità, comunque, ci sarà lunedì. Laconico il commento di Lula durante una conferenza stampa lunedì scorso: "Se vincerà spero che Bolsonaro avrà un momento di sanità mentale e mi telefonerà per congratularsi, accettando il risultato delle elezioni".