Due anni fa i Talebani hanno conquistato Kabul: nel Paese celebrazioni del regime con armi e bandiere Due anni fa i talebani conquistarono Kabul e l’Afghanistan dopo il ritiro delle truppe internazionali nel Paese. Il regime ha voluto una parata militare con armi e bandiere.

A cura di Gabriella Mazzeo

In Afghanistan i talebani celebrano oggi il ritorno al potere nel Paese. Il secondo anniversario del ritorno al potere, secondo i talebani, ha dimostrato che "nessuno può controllare l'orgogliosa nazione afghana e garantire la propria permanenza nel Paese. Agli invasori, non sarà permesso di minacciare l'indipendenza e la libertà dell'Afghanistan". A dirlo, i portavoce del governo talebano arrivato al potere dopo l'addio delle truppe americane sul territorio.

Per la celebrazione dell'ascesa al potere è stata organizzata una parata militare con le bandiere dell'Emirato islamico dell'Afghanistan su tutta la capitale. La parata include anche decine di veicoli militari e armi lasciate dalle forze internazionali dopo il ritiro. La celebrazione si è tenuta Kandahar, lì dove il leader talebano Hibatullah Akhundzada governa. I convogli di membri talebani hanno attraversato altrove le strade di Herat a ovest. A Kabul, invece, il ministero dell'Istruzione ospiterà una celebrazione in una scuola.

Kabul, Afghanistan. Foto LaPresse

La caduta di Kabul nelle mani dei talebani

La città di Kabul cadde nelle mani dei talebani il 15 agosto 2021, quando il governo sostenuto dagli Stati Uniti crollò e i suoi leader fuggirono in esilio dopo il ritiro caotico delle truppe internazionali. Nei due anni successivi, con il nuovo regime, le autorità talebane hanno imposto sul Paese la loro interpretazione rigorosa dell'Islam e dei testi sacri.

La comunità internazionale non intervenne per fermare il nuovo regime nonostante la preoccupazione di Ong ed enti per la tutela dei diritti umani e dei bambini. Il governo promise di essere a favore delle donne, ma le condizioni delle cittadine afghane sono sensibilmente peggiorate e le donne sono state lentamente estromesse da tutti i luoghi di lavoro e dalle scuole di tutto il Paese. Università, parchi e luoghi di prestigio sono stati interdetti alle giovani di tutto l'Afghanistan.