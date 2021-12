Dramma negli Usa, uccide in casa la figlia di 16 anni scambiandola per un ladro Janae Hairston, 16 anni, è stata uccisa da suo padre. Le ha sparato in casa pensando fosse un intruso. Il dramma in Ohio. In una telefonata al 911 si sentono le voci dei genitori disperati.

A cura di Susanna Picone

Una ragazza è stata uccisa per errore da suo padre. Il dramma negli Stati Uniti, nella capitale dell’Ohio Columbus. La vittima è una sedicenne, Janae Hairston. Secondo quanto ricostruito dai media americani, a spararle è stato appunto suo padre, che l’avrebbe scambiata per un ladro. I tragici fatti risalgono a mercoledì mattina e sono stati resi noti nelle ultime ore dalla polizia. L'uomo avrebbe preso l'arma che custodiva in casa e avrebbe fatto fuoco contro quello che credeva fosse un intruso dopo che nel cuore della notte era scattato il sistema d’allarme.

A ricostruire l’accaduto è stata la mamma della ragazza. Le autorità locali hanno infatti spiegato di aver ricevuto una chiamata al 911, il numero di emergenza americano, da parte della madre della giovane vittima in cui diceva che il marito aveva sparato a qualcuno che pensava stesse entrando in casa dopo l'attivazione del sistema allarme. La giovane è stata raggiunta da un proiettile nel garage. Nella telefonata registrata si sente la voce del padre che chiede alla figlia ferita cosa stesse facendo ed entrambi i genitori implorare alla ragazza di restare sveglia. La polizia è arrivata a casa circa sei minuti dopo la chiamata. Purtroppo, la corsa in ospedale è stata inutile: i medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita. La sedicenne è stata dichiarata morta poco dopo il tragico incidente in casa.

Per il momento, secondo quanto si legge sui media locali, non sono state presentate accuse. Secondo il rapporto della polizia di Columbus, è questo il 202esimo omicidio del 2021 in questo agglomerato urbano di circa due milioni di abitanti.