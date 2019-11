in foto: La mamma con i suoi figli in una foto di qualche anno fa

Una drammatica notizia di una strage familiare arriva dal Texas. Una donna di trentanove anni è stata trovata morta insieme ai suoi tre figli di sette, nove e undici anni. Si tratterebbe, secondo la polizia e il medico legale, di un caso di omicidio-suicidio. La mamma, Ashley Auzenne il suo nome, avrebbe usato una pistola per uccidere i suoi tre bambini e poi per togliersi la vita. I quattro corpi senza vita sono stati trovati martedì a Deer Park. I tre ragazzini si chiamavano Parrish, di undici anni, Eleanor di nove anni, e Lincoln di sette anni. Come si legge sui media americani, gli investigatori hanno detto che i corpi sono stati scoperti in diverse parti della casa. E nella casa è stata trovata anche una pistola, appunto quella che la donna – che su Facebook si batteva per porre fine all’uso delle armi negli Stati Uniti – avrebbe utilizzato per compiere la strage. Le autorità locali non avrebbero dubbi sulla dinamica dell’accaduto: si tratta di un omicidio suicidio per cui la polizia non sta cercando alcun sospetto e ha fatto sapere che il quartiere è sicuro.

Una settimana prima della strage il divorzio tra la donna e il marito, padre dei suoi figli – A quanto emerso, tutto questo è accaduto a solo una settimana di distanza dal divorzio di Ashley dal marito, Murvin Auzenne Jr. “Erano bambini fantastici”, ha commentato il nonno paterno dei bambini, che ha parlato anche del figlio, sconvolto dall’accaduto. “La famiglia si è radunata attorno a mio figlio, Murvin. Il nostro obiettivo ora è uno solo: aiutarlo in questo momento difficile”, ha aggiunto parlando coi media il nonno dei tre bambini. “Sono arrabbiata, i bambini sono innocenti, fa male pensare che qualcuno possa prendersela con dei bambini”, ha invece commentato con i giornalisti una vicina di Auzenne, che spesso accoglieva i tre ragazzini in casa sua. Amici e conoscenti si sono detti sconvolti per l'accaduto: consideravano Ashley, che spesso pubblicava foto dei suoi figli felici su Facebook, una madre amorevole.