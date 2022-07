Dormivano negli hotel di lusso, poi scappavano prima di pagare il conto: italiani arrestati in Croazia Soggiornavano in hotel di lusso della Croazia fornendo documenti falsi. Una coppia di italiani è stata arrestata dopo la denuncia di un albergatore: i due, un uomo di 61 anni e una donna di 35, avrebbero truffato 4 strutture per turisti. Secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine, non hanno mai pagato il conto: la coppia ha infatti un debito di circa duemila euro.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nell'ultimo mese hanno soggiornato in almeno 4 alberghi croati presentando documenti falsi. I due italiani di 61 e 35 anni, inoltre, non hanno mai pagato quanto dovuto dopo il pernottamento: avrebbero, infatti, un debito di quasi duemila euro con i quattro hotel della Croazia nei quali sono stati tra la metà di giugno e inizio luglio.

La coppia è stata arrestata dopo che il gestore di una struttura ricettiva di Traù ha sporto denuncia. Gli agenti hanno scoperto solo in un secondo momento le truffe ai danni degli altri tre hotel di Karlovac, Fuzine e Crikvenica.

Secondo quanto reso noto dall'agenzia di stampa locale Hina, i due avevano con loro diversi documenti falsi. Per evitare di essere scoperti, si preoccupavano di dare nominativi sempre nuovi ai gestori degli alberghi nei quali pernottavano. Dopo aver trascorso settimane nelle suite di lusso, lasciavano la struttura senza pagare il conto.

I due erano già stati denunciati da diversi gestori, ma erano sempre riusciti a sfuggire alle indagini. La coppia era solita scegliere alberghi a cinque stelle nei quali trascorrere le vacanze e si defilava pochi giorni prima del check out, in modo da non dover corrispondere quanto dovuto.

Secondo le forze dell'ordine croate, si tratterebbe di veri e propri "professionisti della truffa". Non è escluso che i due possano aver già ingannato altri albergatori in giro per il mondo.

Gli agenti stanno svolgendo ulteriori accertamenti sui documenti falsi sequestrati per capire chi possa averli contraffatti. Le autorità, inoltre, ipotizzano che i due possano aver rubato l'identità a terzi. Secondo le forze dell'ordine, infatti, dietro alla coppia potrebbe nascondersi una vera e propria rete di truffatori.

Non sono state rese note le vere generalità dei due italiani che ora sono in stato di fermo.