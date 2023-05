Dopo notte di sesso e droga butta dalla finestra frigo, mobili e wc: turista italiano arrestato L’uomo, in preda ad alterazione psicofisica, ha iniziato a urlare a gettare ogni genere di mobilio dal balcone della camera di albergo in cui alloggiava a Pattaya, in Thailandia compreso un frigorifero e persino un wc.

A cura di Antonio Palma

Rischia grosso un turista italiano di 43 anni arrestato in Thailandia dopo essersi reso protagonista di un episodio alquanto singolare e bizzarro: in preda ad alterazione psicofisica, infatti, ha iniziato a urlare a gettare ogni genere di mobilio dal balcone della camera di albergo in cui alloggiava, compreso un frigorifero e persino un wc.

L'episodio risale ad alcune settimane fa ed è stato immortalato anche in alcuni video ripresi da diversi passanti in strada a Pattaya, nota località turistica sulla costa orientale del Golfo di Thailandia, e diventati poi virali. Nei filmati si vede il 43enne, originario del Cosentino, che si affaccia più volte dal balcone della stanza di albergo dove era alloggiato a torso nudo e solo con indosso delle mutande che dice frasi sconclusionate e inizia a gettare vari suppellettili dal balcone al primo piano del palazzo.

L'uomo ha proseguito per diversi minuti arrivando a gettare dal balcone materassi, tv, frigorifero e wc, danneggiando la stanza ma anche delle moto che erano parcheggiate sotto il palazzo dove alla fine si è accumulato un ammasso di mobilio. Col passare dei minuti davanti al balcone, in una affollata strada di Pattaya e proprio sopra un locale, si è radunata una grossa folla di curiosi.

La scena si è conclusa con l'arrivo della polizia che infine ha fatto irruzione in stanza, ha bloccato l'uomo sul balcone e lo ha arrestato conducendolo in caserma. Il 43enne successivamente ha detto alla polizia di aver fumato marijuana tutto il giorno nella stanza con una ragazza ed essere diventato paranoico. Racconto confermato dalla donna, trovata in camera spaventata ma senza alcuna ferita.

L'uomo ha detto che sentiva delle voci , sentendosi come se la gente lo stesse guardando. Gli agenti hanno trovato marijuana, cartine e accessori nella stanza ma da un test delle urine, però, è risultato positivo alla metanfetamina. Un particolare che comporta pesante sanzioni penali nel Paese asiatico a deferenza della marijuana che è stata liberalizzata