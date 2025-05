Dopo il Papa la Casa Bianca pubblica una nuova foto di Trump in versione guerriero di Star Wars

video suggerito

A cura di Giulia Casula

Dopo la discussa immagine di Donald Trump nelle vesti di pontefice, questa volta il presidente Usa ha scelto di paragonarsi a un guerriero di Star Wars. L'account ufficiale della Casa Bianca ha pubblicato una nuova immagine generata dall'intelligenza artificiale che ha già fatto scatenare gli utenti di Instagram.

Nella foto il presidente americano viene raffigurato muscoloso, negli abiti di un cavaliere Jedi e con una spada laser rossa. Sullo sfondo campeggiano i colori della bandiere statunitense mentre alle spalle del presidente è presente una coppia di aquile calve. L'immagine è stata pubblicata oggi, in occasione dello ‘StarWars Day', giornata che si celebra ogni anno il 4 maggio per commemorare e festeggiare la saga fantascientifica nata nel 1977 e ideata dal ormai celebre regista George Lucas.

In questo caso la giornata internazionale di Star Wars è stata utilizzata dal presidente per attaccare gli avversari politici. La didascalia pubblicata sugli account ufficiali della Casa Bianca recita: "Buon 4 maggio a tutti, compresi i folli della Sinistra Radicale che stanno lottando così duramente per riportare nella nostra Galassia i Signori dei Sith, gli Assassini, i Signori della Droga, i Prigionieri Pericolosi e i ben noti membri della gang MS-13. Non siete la Ribellione, siete l'Impero", si legge nel messaggio che chiude con una citazione tratta dalla saga. "May the 4th be with you", che richiama il motto della ‘May the force be with you' (in italiano ‘che la forza sia con te').

Tuttavia, ai fan del franchise cinematografico e televisivo non è sfuggito l'errore. Si tratta di un dettaglio non da poco per chi conosce la saga. Nel post infatti, Trump viene identificato come un difensore contro ‘i signori dei Sith', antagonisti nella saga. Tuttavia la spada laser che tiene in mano il presidente Usa è rossa, il colore che identifica proprio i cattivi di Star Wars, i rappresentanti del Lato Oscuro e nemici dei Jedi.

Che si tratti di un dettaglio pensato o di una svista causata dal fatto che il rosso è il colore principale del partito Repubblicano -(quello dei democratici è il blu), l'errore ha fatto sobbalzare i fan di Star Wars che si sono affrettati a commentare il posto del presidente. "Immagina guardare Star Wars per una vita intera e credere ancora che il tizio con la spada laser sia il bravo ragazzo", ha commentato un utente. "Sapete tutti chi usa le spade rosse? Questa è la cosa più onesta di questo post", ha scritto un altro. E ancora: "Trump ha capito che le spade laser rosse sono quelle dei cattivi sì?".