La Casa Bianca pubblica una foto di Trump come il nuovo Papa a pochi giorni dal Conclave Un'immagine, generata con intelligenza artificiale, di Donald Trump vestito come il prossimo Papa. A pubblicarla è stato lo stesso presidente Usa, oltre all'account ufficiale della Casa Bianca. Entusiaste le reazioni su Truth, il suo social di riferimento. Il 7 maggio avrà il via il Conclave, e più volte Trump ha scherzato dicendo che vorrebbe fare il Papa.

A cura di Luca Pons

Donald Trump con l'abito bianco da Papa, con il crocifisso al collo e la mitra (il copricapo tradizionale del pontefice cattolico), in posa in un atto a metà tra la benedizione e l'indice alzato per ammonire. L'immagine falsa, generata con l'intelligenza artificiale, è apparsa non su qualche profilo social satirico, ma sugli account ufficiali di Donald Trump stesso e della Casa Bianca. Pubblicato prima su Truth, la piattaforma social di riferimento del mondo dell'estrema destra Maga, è poi stata diffusa anche su Instagram, dove ha ricevuto diverse reazioni negative.

Il contesto dell'immagine è abbastanza chiaro. Tra pochi giorni, mercoledì 7 maggio, avrà il via il Conclave per scegliere il successore di Papa Francesco, morto il 21 aprile. Negli scorsi giorni, quando interpellato dai giornalisti sull'esito dell'elezione, Trump ha risposto con una battuta: "Mi piacerebbe fare il Papa, sarebbe la mia prima scelta". Poi ha citato il cardinale e arcivescovo di New York Timothy Dolan, noto per le sue posizioni ultraconservatrici (Dolan non è considerato tra i favoriti al momento, e finora non c'è mai stato un Papa statunitense).

Sempre in modo scherzoso, diversi esponenti repubblicani hanno detto che sarebbero contenti se Trump fosse Papa: "Chiederei al Conclave papale e ai fedeli cattolici di restare aperti alla possibilità, la prima combinazione Papa-presidente Usa avrebbe molti lati positivi!", ha scritto sui social per esempio il senatore Lindsey Graham, facendo anche un riferimento a Trump 2028.

Il successore di Papa Francesco non è ancora noto, ma uno degli elementi che probabilmente finiranno sotto osservazione sarà proprio il rapporto con gli Stati Uniti. È noto che Bergoglio non avesse buone relazioni con diversi esponenti della Chiesa statunitense, soprattutto i più conservatori, di cui invece è un grande sostenitore il vicepresidente in carica JD Vance. E negli anni c'è stato più di uno scontro aperto tra Trump e Francesco, specialmente sul tema dei migranti. Ora che negli Usa le deportazioni vanno avanti con frequenza, e spesso colpiscono anche cittadini che risiedono nel Paese da anni o che non hanno accuse chiare a loro carico, c'è da vedere se il nuovo pontefice prenderà posizione come aveva fatto Bergoglio a febbraio di quest'anno con una lettera ai vescovi americani.

Sui social la foto postata da Trump e dalla Casa Bianca ha ricevuto commenti contrastanti. Su Truth i commenti – di persone reali o bot, è difficile dirlo – sono tutti stati adoranti, come avviene sotto ogni post del presidente: immagini e meme che lodano Trump, spesso senza collegamento con il post stesso; oppure attacchi a Papa Francesco (un "malvagio gesuita") e a Joe Biden, che potrebbe essere eletto pontefice solo in modo illegale (suggerendo, falsamente, che il risultato delle elezioni del 2020 fosse irregolare). Su Instagram invece ci sono state molte più reazioni negative: gli utenti hanno definito la foto una "mancanza di rispetto" e sottolineato che l'account ufficiale del governo statunitense "non dovrebbe deridere alcuna religione", e molti si sono stupiti che si trattasse davvero del profilo della Casa Bianca (che comunque, sotto l'amministrazione Trump, non è nuovo a post provocatori che sconfinano nella propaganda e nei meme).