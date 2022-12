Donna divorata da uno squalo sotto gli occhi del marito mentre faceva snorkeling Una donna di 60 anni, Kristen Allen, è stata sbranata da uno squalo alle Hawaii mentre faceva snorkeling con il marito.

Tragedia alle Hawaii, dove una donna di 60 anni, di Washington, è stata divorata da uno squalo, davanti agli occhi attoniti del marito Blake, che non è riuscito a fare nulla per salvarla. L'episodio si è verificato lo scorso 8 dicembre.

Solo poche settimane fa Kristen Allen, la donna deceduta, scriveva un post su Facebook, datato 2 dicembre, da cui traspariva vitalità, entusiasmo e gioia di vivere. "Non smettere di seguire i tuoi sogni", scriveva sui social la donna poco prima di morire. "Erano anni che volevo imparare a fare surf". Sulla pagina della donna si vedono ancora le foto della donna, mentre fa surf.

La donna, che nella vita era una life coach e massaggiatrice, è stata attaccata da uno squalo mentre faceva snorkeling insieme a suo marito. L'uomo ha assistito a tutta la scena: ha visto il predatore, uno squalo tigre, avvicinarsi alla moglie e avventarsi su di lei. Poi la compagna è sparita dal suo campo visivo, e presumibilmente il corpo della donna è stato sbranato dal predatore. b

Diversi testimoni hanno raccontato di aver visto lo squalo ingurgitare qualcosa, e tutto attorno all'animale c'era una grande pozza di sangue. Pochi giorni la donna aveva pubblicato alcune foto su Facebook, con le quali mostrava la sua esperienza sul surf, un traguardo raggiunto e a lungo desiderato.

Le autorità hanno dichiarato che Kristine e suo marito Blake stavano facendo snorkeling a circa 50 metri dalla costa di Keawakapu Point, a South Maui, quando l'uomo ha avvistato lo squalo, che le ha portato via sua moglie per sempre.

Il 9 dicembre, dopo ore di ricerche, i funzionari del Dipartimento del territorio e delle risorse naturali hanno stabilito che probabilmente Kristine era stata divorata da uno squalo. La ricostruzione è stata confermata da diversi testimoni, anche se il corpo non è stato mai recuperato. Uno dei presenti, che ha assistito alla tragedia, ha detto di aver provato ad avvisare i due quando ha visto lo squalo avvicinarsi, gridando loro di uscire dall'acqua. Ma non ha fatto in tempo.