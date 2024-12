video suggerito

Donald Trump sarà la "Persona dell'anno 2024" per la rivista Time. Lo scrive Politico La prestigiosa rivista americana farà il proprio annuncio domattina, ma secondo il quotidiano Politico il riconoscimento andrà al neo presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, che succederebbe a Taylor Swift (vincitrice nel 2023).

A cura di Biagio Chiariello

Il neo presidente USA Donald Trump sarà nominato "Persona dell'anno" 2024 dalla rivista Time. Almeno secondo l'indiscrezione della rivista americana Politico: per celebrare l'inaugurazione della copertina, il prossimo numero uno della Casa Bianca suonerà la campana di apertura di Wall Street, la Borsa di New York, la mattina del 12 dicembre. Politico cita tre persone informate sui fatti (che hanno chiesto l'anonimato poiché non autorizzate a rivelare il riconoscimento) per avvalorare il rumor.

Un portavoce del Time si è limitato a riferire: "Non commentiamo la scelta annuale per la Persona dell'Anno prima della pubblicazione. Quella di quest'anno sarà annunciata domani mattina, 12 dicembre, su Time.com".

Ogni anno, il settimanale Time designa la "Persona dell'Anno," ovvero l'individuo o il gruppo che ha esercitato la maggiore influenza mediatica nell'anno appena trascorso. La tradizione è cominciata nel 1927 con la nomina di Charles Lindbergh come "Man of the Year," l'aviatore USA che compì il primo volo senza scalo da New York a Parigi. Nel 2023 la rivista ha scelto la cantante Taylor Swift.

La rosa dei candidati per la "Persona dell'Anno" di Time è stata annunciata lunedì 9 dicembre durante il programma The Today Show della NBC e comprende personalità di rilievo come l'attuale vicepresidente Kamala Harris, la duchessa di Cambridge Kate Middleton, l'imprenditore Elon Musk e l'ex primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Trump, già insignito del titolo nel 2016 in seguito alla sua vittoria alle elezioni presidenziali, dovrebbe aggiungersi al gruppo di altri 13 presidenti degli Stati Uniti che hanno ricevuto questo riconoscimento, tra cui figura anche l'attuale presidente Joe Biden.

Oltre alla proclamazione della "Persona dell'Anno", Time ha già assegnato altri prestigiosi riconoscimenti per questo 2024: Caitlin Clark, stella della NBA, è stata nominata Atleta dell'Anno; Elton John, leggenda della musica, è stato celebrato come Icona dell'Anno; mentre Lisa Su, CEO di Advanced Micro Devices, ha ricevuto il titolo di CEO dell'Anno.