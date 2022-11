Donald Trump parla di una possibile ricandidatura nel 2024: “Il 15 novembre farò un grande annuncio” L’ex presidente americano Donald Trump ha detto di voler fare un grande annuncio il 15 novembre prossimo durante un comizio in Ohio. Il tycoon ha così risposto ai suoi sostenitori che intonavano il coro “altri quattro anni”

A cura di Gabriella Mazzeo

"Il 15 novembre farò un grandissimo annuncio a Mar-a-Lago". Lo ha detto l'ex presidente americano Donald Trump in un comizio in Ohio, facendo presagire una ricandidatura alla Casa Bianca. Davanti alla folla ha mostrato i risultati di un sondaggio politico riguardante i possibili candidati repubblicani per il 2024. Il report lo accredita vincitore al 71% contro il 10% del governatore della Florida, Ron DeSantis, seguito dall'ex vicepresidente Mike Pence al 7% e Liz Cheney al 4%.

Le elezioni di Midterm sono l'occasione di Trump per stuzzicare nuovamente i suoi sostenitori su un'eventuale candidatura alle presidenziali del 2024 dopo la vicenda che lo ha visto protagonista di un blitz degli 007 nella sua villa privata in Florida.

In quell'occasione, l'intelligence americana avrebbe portato via dall'abitazione dell'ex leader americano decine di scatoloni contenenti documenti strettamente riservati sottratti agli appartamenti della Casa Bianca durante la sua presidenza. Durante il suo comizio, infatti, Trump non ha evitato l'attacco ai media "corrotti" e a Joe Biden, accusato di aver "devastato il Paese".

Leggi anche Cosa sappiamo delle bombe sporche che la Russia accusa l'Ucraina di voler usare

"I democratici sono stupidi oppure odiano questo Paese" ha detto ancora Trump dal palco, tuonando contro le "politiche socialiste ed estreme" di Biden. "L'unica cosa che i democratici fanno bene è la disinformazione e truccare le elezioni" ha sottolineato, riferendosi evidentemente al blitz nella sua abitazione e all'esito delle votazioni del 2020.

Ai fan che hanno intonato il coro "altri quattro anni", Trump ha detto che non avrebbe parlato di una ricandidatura in quel momento. "Vi prometto – ha però asserito – che tra pochissimo tempo sarete molto felici". L'ex leader ha poi attaccato anche la speaker della Camera Nancy Pelosi. "Lei è un animale – ha detto -. Mi ha messo sotto impeachment per due volte per nulla".