Diplomatico saudita muore improvvisamente mentre parla in Egitto, la scena in un video: “Stava bene” Mohammad Fahad al-Qahtani è morto sotto l’occhio della telecamera durante il suo discorso alla Arab-African Conference che in questi giorni si sta tenendo al Cairo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Mohammad Fahad al–Qahtani durante il suo intervento

L'imprenditore e diplomatico saudita Mohammad Fahad al-Qahtani è morto nel corso del suo intervento alla Arab-African Conference alla quale hanno partecipato rappresentanti di diverse organizzazioni internazionali e ambasciatori.

Al-Qahtani stava elogiando il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi quando si è accasciato al suolo in modo apparentemente inspiegabile.

Le immagini della sua morte sono state diffuse in un video postato sui social media che trovate in questa pagina.

Leggi anche Bimbo di 6 anni muore annegato mentre gioca nella piscina di un resort in Sardegna

L'uomo era amministratore della società Al-Salam Holding Company che si occupa di investimenti nel campo immobiliare. Pochi attimi prima del decesso, stava elogiando le "operazioni di pace" del presidente egiziano.

Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, l'imprenditore non aveva mostrato segni di malessere prima del suo intervento.

La morte è apparsa del tutto improvvisa alle persone intervenute e al pubblico presente.

Mohammad Fahad al–Qahtani (a destra), foto da Twitter

Secondo quanto si vede nei video diffusi online, al-Qahtani ha taciuto per qualche istante prima di cadere al suolo privo di sensi.

Per il momento si pensa a un malore improvviso, ma le cause del decesso verranno accertate nelle prossime ore.

Stando a quanto riportato dalla stampa internazionale, era presente anche la moglie Aisha Al-Jabri, seduta accanto a lui poco prima del suo intervento.

L'amministratore di Al-Salam Holding Company è stato immediatamente soccorso dagli altri relatori della conferenza. Per lui però non vi è stato nulla da fare: l'uomo sarebbe caduto a terra già morto.

Le immagini hanno fatto in poco tempo il giro del web. La conferenza economica è stata interrotta per portare via la salma e ristabilire l'ordine.

Il corpo dell'uomo di affari potrebbe essere sottoposto ad ulteriori accertamenti medico-legali nelle prossime ore per decretare con certezza le cause della morte. Non sono state comunque fornite ulteriori informazioni a riguardo.