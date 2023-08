Deraglia treno con mille passeggeri a bordo, strage in Pakistan: morti e persone intrappolate Il bilancio parziale dell’incidente ferroviario parla di almeno 15 persone morte e una cinquantina di feriti ma il bilancio potrebbe salire nelle prossime ore perché ci sono diverse persone bloccate all’interno delle carrozze del treno deragliato.

A cura di Antonio Palma

Strage ferroviaria in Pakistan oggi dove un treno passeggeri è deragliato nei pressi di Sarhari, tra le stazioni di Shahzadpur e Nawabshah, nel sud del Paese, causando morti e feriti. Il bilancio parziale parla di almeno 15 persone morte e una cinquantina di feriti trasportati in ospedale ma il bilancio potrebbe salire nelle prossime ore visto che sono oltre dieci le carrozze deragliate tra cui alcune capovolte su un fianco con diverse persone bloccate all’interno.

L’incidente ferroviario nella provincia meridionale del Sindh, a circa 275 km dalla città più grande del paese, Karachi. Il treno con circa mille persone a bordo, un Espresso partito da Karachi e diretto ad Abbottabad, stava attraversando la provincia del Sindh, domenica mattina 6 agosto, quando è deragliato nel territorio della città di Nawabshah. Sul posto sono accorsi numerosi servizi di emergenza che stanno ancora provvedendo ad estrarre feriti e persone intrappolate tra le carrozze.

Le autorità ferroviarie locali hanno affermato che potrebbero essere necessarie fino a 18 ore per le operazioni, mentre il recupero dei binari richiederà ancora più tempo, in quanto richiede la rimozione delle carrozze deragliate. La circolazione ferroviaria per i distretti interni del Sindh intanto è stata sospesa dopo l'incidente ferroviario.

Secondo i media locali, i passeggeri feriti sono stati trasferiti al People's Medical Hospital di Nawabshah ma i soccorritori temono che il bilancio possa salire visto l’elevavate numero di passeggeri trasportato dal convoglio. A bordo infatti c'erano oltre 1.000 passeggeri, secondo i media locali.

L'incidente è avvenuto nei pressi di un segnale di avanzamento della stazione di Sarhari ma i motivi del deragliamento del treno sono ancora ignoti. La polizia ha affermato che al momento sono in corso i soccorsi per recuperare i passeggeri delle carrozze deragliare e solo successivamente verranno avviate le indagini per stabilire i fatti.