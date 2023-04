Denunciò gli orrori di Bucha, l’oppositore russo Ilya Yashin condannato a 8 anni e mezzo di carcere Condannato a otto anni e mezzo di carcere per aver screditato le forze armate russe. Il tribunale di Mosca ha confermato in appello la sentenza di primo grado per il dissidente politico Ilya Yashin.

Con l'accusa di aver criticato il proprio paese puntando il dito contro le forze armate russe, il dissidente politico Ilya Yashin è stato condannato in appello a 8 anni e mezzo di carcere. Respinta dunque la richiesta di assoluzione presentata dall'oppositore russo detenuto in una prigione a Izhevsk.

Il tribunale di Mosca ha confermato la condanna per il 39enne Yashin accusato di aver screditato le forze armate, attaccandole per gli orrori commessi a Bucha, in Ucraina, durante l'invasione. Yashin, stando a quanto riportato dal quotidiano indipendente Mediazona, era collegato in video con il tribunale per assistere all'udienza, dalla prigione dove è stato trasferito lo scorso dicembre.

La prima condanna per il dissidente era arrivata lo scorso 9 dicembre, e rimane di fatto invariata. Secondo i pubblici ministeri russi, Yashin ha condotto "disinformazione" sulla base di "odio politico" nonostante "sapesse" che la Russia stava adottando misure per "sostenere la pace e la sicurezza" in Ucraina.

L'oppositore 39enne, che ha denunciato la strage di Bucha sul suo canale Youtube lo scorso aprile, è stato ritenuto colpevole di aver diffuso "false informazioni" sull'esercito russo. Yashin, che si è apertamente opposto alla guerra in Ucraina e si è rifiutato di lasciare la Russia dopo il 24 febbraio dello scorso anno, si è dichiarato non colpevole. “Putin è un criminale di guerra – ha detto nel suo intervento in aula Yashin, come riporta il sito Meduza – di conseguenza, gli cederò un giorno il mio posto in prigione”.

I suoi avvocati avevano chiesto di annullare la condanna e di interrompere il procedimento penale, sostenendo che Yashin ha semplicemente citato opinioni diverse e le ha analizzate. “La difesa dice che non si possono vietare le critiche. Ma in questo video non c'è alcuna critica: contiene accuse generiche a persone specifiche che commettono crimini di guerra”, hanno aggiunto i legali dell'oppositore.