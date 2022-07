Decapitato dalla pala di un elicottero mentre si fa un selfie: morto turista 22enne in Grecia Un turista inglese di 22 anni, Jack Fenton, è morto dopo essere stato decapitato dalle pale dell’elicottero su cui viaggiava con il fratello ed altri amici dopo aver trascorso qualche giorno a Mykonos: era uscito dal velivolo per scattarsi un selfie.

Quella che doveva essere una vacanza si è trasformata in tragedia per un turista inglese di 22 anni. Jack Fenton, questo il nome del giovane, originario del Kent, è morto decapitato dalle pale dell’elicottero su cui viaggiava con il fratello ed altri amici dopo aver trascorso qualche giorno a Mykonos, in Grecia.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, ieri pomeriggio dopo che il velivolo, un Bell 407, su cui viaggiava il 22enne, è atterrato all’eliporto di Spata, vicino ad Atene, il giovane studente della Oxford Brookes ha aperto la porta dell’elicottero probabilmente per scattarsi un selfie, è sceso ma le pale del mezzo ancora in funzione lo hanno decapitato.

È morto sul colpo. "È stato colpito alla testa dal piccolo rotore posteriore dell'aereo – ha dichiarato un alto funzionario di polizia al Times -. Non c'era alcuna possibilità che sopravvivesse. Il suo decesso è stato istantaneo".

Intanto, sono state aperte anche le indagini, con il pilota del velivolo che potrebbe essere accusato di omicidio colposo, per aver permesso al ragazzo di scendere prima che l’elicottero fosse totalmente spento. Un'altra fonte della polizia greca ha detto al Mirror che il ragazzo è stato decapitato dalle lame in movimento sulla coda dell'elicottero. "Le pale erano ancora in funzione quando è sbarcato e la nostra indagine si concentra in particolare su una possibile negligenza. Le avrebbero dovuto essere ferme quando il giovane ha lasciato l'aereo".

Insieme al pilota, sono stati trattenuti dalla polizia anche due tecnici di terra: ad essere contestato il fatto che al ragazzo sia stato permesso di scendere dal velivolo prima che questo fosse spento completamente.