Dava consigli sul benessere dei bambini su YouTube: mamma arrestata per aver affamato i figli La 41enne americana Ruby Franke era conosciuta sul web per il canale YouTube "8 Passengers" sul quale dava consigli ai genitori sulla cura e il benessere della famiglia. Ora rischia il carcere.

Aveva fatto conoscere il proprio nome offrendo consigli sui social sulla cura e il benessere dei bambini, ora la "mamma youtuber" Ruby Franke rischia il carcere dopo aver ammesso di aver fatto morire di fame almeno due dei suoi figli.

Sarà il giudice a decidere la condanna per la 41enne, conosciuta sul web per il canale "8 Passengers" e la sentenza è attesa per il 20 febbraio.

La donna era stata arrestata ad agosto dopo che il figlio 12enne aveva bussato alla porta di un vicino per chiedere cibo e acqua. L'uomo, insospettito dal nastro adesivo ancora attorno alle caviglie e ai polsi del bambino, aveva immediatamente chiamato la polizia di Ivins, nello Stato dello Utah.

Gli agenti avevano quindi arrestato la Ruby e il suo collaboratore, Jodi Hildebrandt. Sarebbe stato quest'ultimo a legare il 12enne. Il ragazzino era stato portato in ospedale a causa delle profonde lacerazioni presenti sul corpo e perché "molto denutrito". Quando la polizia ha fatto irruzione nella casa della donna, ha trovato un altro figlio della 41enne in uno stato di abbandono molto simile al primo.

Franke è stato poi accusata di aver tentato di convincere i suoi due bambini del fatto che fossero "malvagi", "posseduti" e che dovevano essere "puniti per pentirsi". Accuse che la 41enne ha ammesso.

Secondo il tribunale gli abusi sarebbero avvenuti mentre la donna era sotto l'influenza del consulente relazionale Jodi Firebrandt che l’ha portata ad un “senso distorto della moralità”. Credeva che lui "avesse l'intuizione di offrire un percorso verso il miglioramento continuo", ma "ha approfittato di questa ricerca e l'ha trasformata in qualcosa di atroce".

Per tre mesi, il 12enne è stato costretto a svolgere "compiti fisici, lavori estivi senza bere abbastanza acqua riportando gravi scottature solari". Gli sarebbe stato negato il cibo per la maggior parte del tempo.

È stato "torturato tra maggio e agosto e, quando ha cercato di scappare a luglio, le sue mani e i suoi piedi sono stati regolarmente legati", spesso con le manette.

Hildebrandt ha preso a calci "mentre indossava gli stivali, gli ha tenuto la testa sott'acqua e gli ha coperto la bocca e il naso con le mani". È stato manipolato facendogli credere che quelle punizioni fossero "atti d'amore".

Anche la figlia di nove anni della donna ha subito abusi simili, costretta a lavorare fuori casa. Per la madre era "malvagia e posseduta" e le punizioni erano "necessarie perché lei fosse obbediente e si pentisse".

La Franke era stata già criticata per il suo video blog "8 Passengers" che mostrava le sue discutibili decisioni "da genitore", tra cui quella di bandire il figlio maggiore dalla sua camera da letto per sette mesi per aver fatto uno scherzo al minore.

In altri video, Ruby Franke ha parlato del rifiuto di portare il pranzo al sacco a un bambino dell’asilo che lo aveva dimenticato a casa e della minaccia di tagliare la testa al peluche di una bambina per punirla per aver rotto alcune cose in casa.