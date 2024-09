video suggerito

Dalla delusione per la vacanza annullata al colpo di fortuna: vince 500mila dollari al Gratta e Vinci Traci Verbowski, una 50enne del Michigan, dopo aver annullati all'ultimo minuto una vacanza estiva che aveva pianificato da tempo con entusiasmo ha acquistato un Gratta e Vinci, e vinto 500mila dollari.

A cura di Davide Falcioni

Non tutti i mali vengono per nuocere. Ne sa qualcosa Traci Verbowski, una 50enne del Michigan che vive in una tranquilla cittadina sulle rive del lago Huron. Dopo aver dovuto annullare all'ultimo minuto una vacanza estiva che aveva pianificato da tempo con entusiasmo, si è ritrovata a vivere un momento che non dimenticherà mai.

Quella sera, anziché piangersi addosso per la mancata partenza, Traci ha deciso di tentare la fortuna acquistando un Gratta e Vinci in un minimarket di Bay City. Quello che sembrava un semplice passatempo si è rivelato un vero colpo di fortuna: ha vinto 500mila dollari, il massimo premio possibile.

"Non riesco ancora a crederci!", ha commentato Traci. "Se fossimo partiti come previsto, non avrei mai acquistato quel biglietto e oggi non sarei qui a celebrare questa vincita incredibile". La serata, che sembrava destinata alla delusione, si è trasformata in una delle più memorabili della sua vita. Dopo aver scoperto la vincita, ha raccontato di aver urlato di gioia e di non essere riuscita a dormire per l’eccitazione.

Il premio ha subito trovato una destinazione precisa: il primo acquisto sarà una barca, un piccolo sfizio per festeggiare il colpo di fortuna. Il resto della somma verrà saggiamente messo da parte per il futuro.

Non è la prima volta che la Michigan Lottery porta una svolta inattesa. Un altro caso recente riguarda un uomo che ha impiegato sei mesi a riscuotere una vincita di oltre 250 mila dollari, convinto inizialmente che si trattasse di una frode. Le storie come queste dimostrano che la fortuna può arrivare nei momenti più inaspettati.