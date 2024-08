video suggerito

Da Hezbollah 30 razzi su Israele, nessuna vittima: possibile attacco dell'Iran lunedì Sale la tensione in Medio Oriente: circa 30 razzi sono stati lanciati dal Libano verso il Nord di Israele, senza provocare vittime. Secondo Stati Uniti e Israele potrebbe esserci un attacco da parte dell'Iran lunedì.

A cura di Annalisa Cangemi

Sale la tensione in Medio Oriente. L'esercito israeliano ha fatto sapere di avere rilevato nelle prime ore di oggi il lancio di 30 razzi dal Libano, la maggior parte dei quali sono stati intercettati dai sistemi di difesa aerea, mentre uno di questi è caduto nella zona di Beit Hillel, nel Nord del paese, e molti altri in aree aperte, ma non sono state registrate vittime secondo un comunicato militare.

"Poco dopo, l'aeronautica militare ha attaccato la navetta Hezbollah da cui sono stati lanciati i proiettili", si aggiunge. Le forze armate israeliane hanno bombardato un punto vicino alla città libanese di Marjayoun, a circa 8 chilometri dal confine. Inoltre, Israele ha lanciato un attacco di artiglieria contro la zona di Odaiseh, anch'essa molto vicina al confine, per "eliminare le minacce".

Hezbollah ha spiegato che razzi Katyusha sono stati lanciati in risposta ad attacchi israeliani a Kfar Kela e Deir Syriane in Libano, che hanno causato il ferimento di civili. Secondo l'israeliano Channel 13, Israele ha esortato i residenti dell'Alta Galilea a rimanere vicino ai rifugi.

Stati Uniti e Israele si aspettano un attacco domani

Secondo il sito americano Axios, Stati Uniti e Israele si aspettano per domani l'attacco dell'Iran e delle milizie sue alleate nella regione, come rappresaglia all'uccisione del comandante di Hezbollah Fuad Shukr a Beirut martedì e del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, il giorno dopo a Teheran. Lo riferisce il sito americano Axios. Ieri nella regione è arrivato il capo del comando centrale americano (Centcom), il generale Michael Kurilla, per coordinare la risposta degli alleati in difesa di Israele in caso di attacco.

Parigi chiede ai suoi concittadini di lasciare il Libano

Anche il governo francese, dopo quello americano e britannico, ha chiesto ai connazionali di "lasciare il Libano il prima possibile" a causa del rischio di escalation militare in Medio Oriente. "In un contesto di sicurezza molto instabile, richiamiamo ancora una volta l'attenzione dei cittadini francesi, in particolare di quelli di passaggio, sul fatto che i voli commerciali diretti e con scali in Francia sono ancora disponibili, e li invitiamo a prendere subito accordi per lasciare il Libano il prima possibile", si legge in una nota del ministero.

Il Canada ha chiesto espressamente ai suoi cittadini di non recarsi in Israele. Il governo ha chiesto oggi ai suoi cittadini di evitare qualsiasi viaggio in Israele a causa del conflitto in Medio Oriente, dove cresce il timore di un attacco iraniano come rappresaglia per le operazioni israeliane contro i leader di Hamas e Hezbollah.

Le autorità canadesi hanno esortato le persone a evitare visite in Israele "a causa dell'attuale conflitto armato regionale e dell'imprevedibile situazione della sicurezza" che "potrebbe peggiorare ulteriormente senza preavviso". Il governo ha avvertito che un'escalation del conflitto potrebbe portare a interruzioni dei voli, inclusa la chiusura dello spazio aereo, e che le autorità canadesi non potrebbero garantire un'evacuazione assistita. L'allarme del Canada arriva in un momento di massima tensione dopo l'assassinio a Beirut da parte di Israele del massimo comandante di Hezbollah, Fuad Shukr, e la morte a Teheran del leader dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, in un attacco ampiamente attribuito all'ebraismo.

Anche il governo argentino ha messo in guardia questo sabato i suoi cittadini da "una possibile escalation militare" in Medio Oriente e ha chiesto di evitare viaggi in Libano: "Di fronte al rischio di una possibile escalation militare in Medio Oriente, si raccomanda ai cittadini che si trovano nella Repubblica del Libano di prestare attenzione all'evoluzione della situazione e alle dichiarazioni pubblicate dai conti ufficiali del Ministero degli Esteri argentino", ha chiesto il Ministero degli Affari Esteri, del Commercio Internazionale e del Culto attraverso un comunicato.