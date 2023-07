Crollano due palazzi in Brasile, intere famiglie con bimbi sepolte sotto le macerie Almeno undici persone sono rimaste sepolte sotto le macerie, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco. L’edificio pare fosse interdetto già da tempo perché pericolante ma era occupato da interi nuclei famigliari.

A cura di Antonio Palma

Dramma in Brasile dove due palazzi sono improvvisamente crollati oggi in un municipio dell'hinterland di Recife, capoluogo dello Stato brasiliano di Pernambuco. Secondo le prime notizie, diverse persone sono state sepolte sotto la macerie tra cui intere famiglie con bambini che abitavano nei due edifici attigui. Il disastro nella primissima mattinata di oggi venerdì 7 luglio, ora locale, quando era la tarda mattinata in Italia.

L'allarme è scattato attorno alle 6.35 ora locali, le 11.35 italiane, quando i due edifici alti diversi piani, all'interno di un complesso residenziale, sono crollati su se stessi. Numerosi i soccorsi giunti sul posto, a Janga, un quartiere della città di Paulista. Almeno undici persone sono rimaste sepolte sotto le macerie, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco. Un rapporto del Coordinamento della Protezione Civile di Pernambuco indica invece che vi sono 14 persone disperse. Due donne però sono state nel frattempo estratte vive tra cui una 65enne trasportata d'urgenza, lo hanno reso noto i soccorritori senza però spiegare il loro stato di salute.

Secondo il comandante dei soccorsi, altre vittime del crollo hanno risposto agli stimoli e alle comunicazioni delle squadre di recupero e si sta cercando di salvarle. Sul posto anche le squadre di soccorso e ricerca della Polizia Militare alla ricerca delle vittime sotto le macerie. In zona il movimento delle ambulanze è costante e l'area è stata transennata. "È un lavoro che stiamo facendo con l'aiuto dei cani, che hanno già indicato dove si trovano queste persone. Hanno riposti agli stimoli e stiamo scavando ma è un lavoro che va fatto con calma, con cautela, perché sono persone che sono sotto le macerie e ovviamente intendiamo tirarle fuori vive" ha dichiarato il capo dei soccorsi.

Testimoni affermano che l'edificio era stato interdetto già da tempo perché pericolante ma era stato occupato da interi nuclei famigliari nel 2012 e da allora mai sgomberato. Secondo i soccorsi, questa mattina un immobile è crollato completamente e un altro parzialmente. Un video che circola sui social mostra il momento in cui l'edificio è crollato in pochissimi secondi alzando un nube di polvere e detriti e facendo scattare l'allerta tra gli altri residenti.